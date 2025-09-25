مايكروسوفت تضيف نماذج »أنثروبيك» إلى مساعدها الذكي Copilot

في خطوة تعكس توسع شراكاتها الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت رسميا اعتبارًا من اليوم، في دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أنثروبيك Anthropic—المنافس الأبرز لـ OpenAI—ضمن مساعدها الذكي Copilot.

ويُعد هذا التطور مؤشًا جديدًا على التحول التدريجي في العلاقة بين مايكروسوفت وOpenAI، الشريك الحصري السابق في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لدى الشركة.

ويأتي الإعلان بعد أسابيع فقط من توقيع مايكروسوفت اتفاقية تسمح باستخدام نماذج أنثروبيك داخل تطبيقات أوفيس 365 مثل Word وExcel وOutlook.

خيارات جديدة للمستخدمين في قطاع الأعمال

سيتاح الآن لمستخدمي Copilot للأعمال خيار الاختيار بين نماذج OpenAI المتقدمة في الاستدلال العميق، أو نماذج Claude Opus 4.1 وClaude Sonnet 4 من أنثروبيك، وذلك لتنفيذ مهام متعددة مثل:

- إجراء أبحاث معقدة

- تطوير أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة

- إنشاء وكلاء ذكيين للاستخدام المؤسسي

وتتمتع نماذج Claude بقدرات متنوعة:

- Opus 4.1 مخصص للاستدلال العميق، البرمجة، والتخطيط المعماري المعقد

- Sonnet 4 مصمم للتعامل مع مهام التطوير الروتينية، ومعالجة البيانات الضخمة، وتوليد المحتوى

توسيع آفاق الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل

يعكس هذا التعاون الأوسع مع أنثروبيك رغبة مايكروسوفت في تنويع مصادر التكنولوجيا الذكية المدمجة في منتجاتها، وتقديم خيارات متعددة للعملاء في القطاع المؤسسي، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت، أعلنت مؤخرا أن مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot سيصبح متاحا على أجهزة التلفزيون، ليبدأ ظهوره أولا مع مجموعة تلفزيونات وشاشات سامسونج الذكية لعام 2025.

وبفضل هذا التكامل، سيكون بإمكان المستخدمين طلب اقتراحات لمشاهدة الأفلام، والحصول على ملخصات خالية من الحرق لأحداث الحلقات، وطرح أسئلة عامة مباشرة من خلال التلفزيون.

سيظهر Copilot تلقائيا على أجهزة سامسونج الداعمة، حيث يمكن العثور عليه في واجهة نظام التشغيل Tizen OS، وفي خدمتي Samsung Daily Plus وClick to Search.