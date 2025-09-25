قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز اقتصادي جديد.. مصر تعزز حضورها التجاري عالميًا بصادرات تتجاوز 45 مليار دولار
أنت اللي خسران.. أشرف قاسم يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب أحمد الشناوي
بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
تفاصيل جديدة في اتهام ابن أحمد رزق بضرب نجل رجل أعمال
ميلوني في الأمم المتحدة.. هجوم على إسرائيل وتأكيد دعم حل الدولتين بشروط
شوقي غريب: تصرف ياسر إبراهيم غير مقبول ومفيش لاعب في الأهلي يستحق
حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة.. هل يؤثر على صحة الصلاة؟
وزارة العمل: 60 فرصة عمل للفتيات بشركتين في القطاع الخاص
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
مايكروسوفت تضيف نماذج »أنثروبيك» إلى مساعدها الذكي Copilot

شيماء عبد المنعم

في خطوة تعكس توسع شراكاتها الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت رسميا اعتبارًا من اليوم، في دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أنثروبيك Anthropic—المنافس الأبرز لـ OpenAI—ضمن مساعدها الذكي Copilot.

ويُعد هذا التطور مؤشًا جديدًا على التحول التدريجي في العلاقة بين مايكروسوفت وOpenAI، الشريك الحصري السابق في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لدى الشركة.

ويأتي الإعلان بعد أسابيع فقط من توقيع مايكروسوفت اتفاقية تسمح باستخدام نماذج أنثروبيك داخل تطبيقات أوفيس 365 مثل Word وExcel وOutlook.

خيارات جديدة للمستخدمين في قطاع الأعمال

سيتاح الآن لمستخدمي Copilot للأعمال خيار الاختيار بين نماذج OpenAI المتقدمة في الاستدلال العميق، أو نماذج Claude Opus 4.1 وClaude Sonnet 4 من أنثروبيك، وذلك لتنفيذ مهام متعددة مثل:

- إجراء أبحاث معقدة

- تطوير أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة

- إنشاء وكلاء ذكيين للاستخدام المؤسسي

وتتمتع نماذج Claude بقدرات متنوعة:

- Opus 4.1 مخصص للاستدلال العميق، البرمجة، والتخطيط المعماري المعقد

- Sonnet 4 مصمم للتعامل مع مهام التطوير الروتينية، ومعالجة البيانات الضخمة، وتوليد المحتوى

توسيع آفاق الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل

يعكس هذا التعاون الأوسع مع أنثروبيك رغبة مايكروسوفت في تنويع مصادر التكنولوجيا الذكية المدمجة في منتجاتها، وتقديم خيارات متعددة للعملاء في القطاع المؤسسي، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت، أعلنت مؤخرا أن مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot سيصبح متاحا على أجهزة التلفزيون، ليبدأ ظهوره أولا مع مجموعة تلفزيونات وشاشات سامسونج الذكية لعام 2025.

وبفضل هذا التكامل، سيكون بإمكان المستخدمين طلب اقتراحات لمشاهدة الأفلام، والحصول على ملخصات خالية من الحرق لأحداث الحلقات، وطرح أسئلة عامة مباشرة من خلال التلفزيون.

سيظهر Copilot تلقائيا على أجهزة سامسونج الداعمة، حيث يمكن العثور عليه في واجهة نظام التشغيل Tizen OS، وفي خدمتي Samsung Daily Plus وClick to Search.

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

أرشيفية

ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جرّاء انفجار طائرة مسيرة في مدينة إيلات

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

توقيع بروتوكول تعاون البنك الزراعي

توقيع بروتوكول لتعزيز التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

صلاة تجنيز

بحضور خمسة من الأساقفة.. صلاة جناز الراهب القمص أشعياء الأنطوني

المدرسة المطورة

المسئولية المجتمعية.. النقل : اوراسكوم تنهي أعمال تطوير مدرسة الشهيد أحمد شيبوب بمنطقة أبو قير| صور

بالصور

أنغام بفستان هاند ميد في حفلها بلندن

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

