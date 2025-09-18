قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت Paint يتحول لفوتوشوب مبسط.. ميزات احترافية جديدة في ويندوز 11

مايكروسوفت
مايكروسوفت
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إضافة ميزة جديدة إلى برنامج الرسام Microsoft Paint في ويندوز 11.

وبحسب ما ذكره موقع “windows latest”، أصبح مايكروسوفت Paint يدعم تنسيق الملفات paint، الذي يستخدمه ميزة المشروع الجديدة، مثل تنسيق .PSD في برنامج فوتوشوب، يحتفظ .paint بالعمل في حالته القابلة للتحرير بدلا من تسطيحه كما يحدث في تنسيقات مثل PNG أو JPG. 

تأتي هذه الميزة الجديدة جنبا إلى جنب مع شريط تمرير التعتيم للفرشاة وأدوات أخرى.

التجربة مع ميزة “المشروع” في Paint

خلال اختبارات أجراها موقع Windows Latest، تم ملاحظة أن ميزة “المشروع” في برنامج Paint أبسط بكثير مقارنة بـ فوتوشوب، فبينما يوفر برنامج فوتوشوب أدوات متقدمة مثل الأجسام الذكية، الأقنعة، المزج، وملفات تعريف الألوان، يقتصر Paint على أدوات أساسية مثل الطبقات، القماش، الشفافية وبعض الأدوات البسيطة.

Microsoft Paint

كيفية استخدام ميزة “المشروع” الجديدة في Paint

حفظ العمل كـ “مشروع”: يمكنك الآن فتح قائمة Paint واختيار “حفظ كمشروع” لتخزين الحالة القابلة للتحرير لرسومتك، يتم حفظ الملف بتنسيق “Microsoft Paint Project File”.

مع ذلك، لا يزال بإمكانك تصدير الملف إلى تنسيقات شائعة مثل PNG، JPG، AVIF، و HEIC لمشاركته بسهولة.

الغرض من استخدام ميزة “المشروع”

إذا كنت مبتدئا ولم تستخدم فوتوشوب من قبل، قد تتساءل عن فائدة حفظ العمل في حالة “المشروع”، الفكرة تكمن في أنه يمكنك استخدام تنسيق .paint عندما تريد التوقف عن العمل والعودة لاحقا لمتابعة التعديلات مثل تحريك الطبقات أو تعديل الفرشاة، كما يمكنك مشاركة ملف .paint مع أصدقائك ليتخذوا الدور في إتمام العمل الفني.

إضافة شريط التمرير للتعتيم في الفرشاة

ميزة أخرى رائعة تم إضافتها في Microsoft Paint هي شريط التمرير للتعتيم، وهو إضافة ممتازة لأولئك الذين يرغبون في إجراء تظليل ناعم أو إبرازات في رسوماتهم باستخدام Paint. 

يشبه هذا المفهوم ما يوجد في فوتوشوب، حيث يسمح لك شريط التمرير بالتحكم في مدى شفافية ضربات الفرشاة أو القلم.

كيفية عمل التعتيم:

على سبيل المثال، إذا اخترت فرشاة بلونك المفضل وزدت شريط التمرير للتعتيم إلى 100%، سيصبح اللون أغمق أو صلبا.

لكن إذا قللت التعتيم إلى 40%، يمكنك حينها رسم ألوان يمكنك رؤية من خلالها، وهو مثالي للتظليل، مثل تظليل العشب أو ظل شجرة.

كيفية تجربة الميزة الجديدة على ويندوز 11

إذا كنت جزءا من برنامج Windows Insider، يمكنك تجربة ميزة المشروع الجديدة في Paint، التي أصبحت متوفرة في النسخة v11.2508.361.0 أو الأحدث.

يمكنك أيضا تنزيل التحديث الجديد من خوادم مايكروسوفت السحابية إذا كنت ترغب في تجربة الميزة، إذا كنت ترغب في العودة إلى الإصدار الثابت في المستقبل، يمكنك ببساطة إزالة تطبيق Paint وإعادة تثبيته من Microsoft Store.

مايكروسوفت Microsoft Paint ويندوز 11

