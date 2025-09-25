هل تستحق الزيادة؟.. تعرّف على سبب ارتفاع أسعار هواتف Galaxy S26

تتداول الأوساط التقنية العديد من الشائعات حول التحديثات الكبيرة في سلسلة هواتف Galaxy S26 المرتقبة من سامسونج، إلا أن هذه التغييرات قد تأتي بتكلفة إضافية، فقد كشف تسريب حديث عن أن العديد من هذه التحديثات قد ترفع من أسعار الأجهزة بشكل ملحوظ.

زيادة متوقعة في أسعار هواتف Galaxy S26

أعلنت شركة “ميدياتيك” مؤخرا عن معالجها الرائد Dimensity 9500، الذي يعتمد على تقنية المعالجة ثلاثية النانو من TSMC، وهي نفس التقنية التي تستخدمها كوالكوم في معالجها القادم Snapdragon 8 Elite Gen 5.

ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه المعالجات المتطورة في سلسلة Galaxy S26، ما سيوفر أداء أفضل مع كفاءة طاقة أعلى، لكن، يعد هذا العامل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار.

ووفقا لتقرير من China Times، فإن كوالكوم وميدياتيك يدفعان نحو 24% و16% زيادة على التوالي لشركة TSMC مقابل المعالجات الجديدة، ما يعني أن الشركات التي ستستخدم هذه المعالجات قد تنقل التكلفة الإضافية إلى العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي التحديثات الجديدة الأخرى إلى رفع سعر هواتف Galaxy S26.

Galaxy S26

مواصفات جديدة قد ترفع التكلفة

في تقرير سابق، تم ذكر أن جالاكسي S26 الترا قد يحصل أخيرا على شاشة M14 OLED من سامسونج مع تقنيات CoE الخاصة بالشاشة، كما يتوقع أن تحتوي هذه الأجهزة على كاميرات جديدة لتحسين تجربة التصوير.

علاوة على ذلك، قد تأتي موديلات Galaxy S26 وجالاكسي S26 برو مع معالج Exynos 2600 الجديد، الذي يتوقع أن يصنع باستخدام تقنية 2 نانومتر المتطورة من سامسونج.

هل يستحق الأمر الزيادة في السعر؟

مع هذه التحديثات الكبيرة في المعالج، الكاميرا، والشاشة، من المحتمل أن تبرر سامسونج هذه الزيادة في الأسعار نظرا للتحسينات التقنية الكبيرة التي ستضيفها إلى هواتفها، ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كانت هذه الزيادة ستؤثر على قرار المستهلكين في شراء الهواتف الجديدة.