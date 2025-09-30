سامسونج تطلق تحديث Android 16 المستقر لسلسلة Galaxy S23

أعلنت سامسونج عن إطلاق النسخة المستقرة من One UI 8 المبنية على Android 16 لهواتف Galaxy S23 وS23+ وS23 Ultra في كوريا الجنوبية، وسط توقعات بتمديد التحديث إلى الأسواق الأخرى في الأيام المقبلة.

وقد ورد أن المستخدمين الذين شاركوا في النسخة التجريبية يحصلون على تحديث بحجم نحو 450 ميجابايت، أما المستخدمون العاديون فسيحصلون على حزمة أكبر تقارب 3 جيجابايت.

مميزات بارزة في التحديث

مع وصول One UI 8، تُضيف سامسونج مجموعة تحسينات على الأداء وتجربة المستخدم، من بينها تحسين لـ Secure Folder، واجهة DeX المبسطة بتصميم جديد، وإعادة تصميم لتطبيقات مثل المتصفح وسهولة الوصول إلى ميزات الكاميرا، إلى جانب تحديثات لمزايا Bluetooth وQuick Share.

الجدول الزمني والتوسع

رغم أن سامسونج كانت قد حدّدت أكتوبر كتاريخ تقريبي لتحديث S23، إلا أن بدء التوزيع الرسمي في سبتمبر يُعدّ تسارعًا مقارنة بالخطة المعلنة.

التحديثات متاحة الآن في كوريا، ومن المتوقع أن تنتشر إلى مناطق أخرى خلال الأسابيع القادمة.

الخلاصة

تحديث Android 16 المستقر لـ Galaxy S23 عبر One UI 8 يبدأ بالفعل بالتوزيع في كوريا ويُعدّ خطوة مهمة في استراتيجية سامسونج لتحديث أجهزتها الرائدة بسرعة، مع مجموعة من التحسينات الملموسة في الأداء والواجهة.

المستخدمون غير الكوريين قد ينتظرون أيامًا إضافية حتى يظهر التحديث لديهم.