خيبة أمل لمالكي هواتف Galaxy S23.. سامسونج تستبعد ميزة "Now Brief"في تحديث One UI 8

تلقى مالكو سلسلة هواتف Galaxy S23، الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر تجربة جميع الميزات الجديدة في تحديث One UI 8 المبني على أندرويد 16، خيبة أمل كبيرة، حيث يبدو أن إحدى أبرز الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لن تصل إلى هواتفهم.

فبعد أن أتاحت سامسونج النسخة التجريبية (Beta) من التحديث لمستخدمي S23 في وقت سابق من هذا الشهر، لاحظوا غياب ميزة "Now Brief"، ويبدو الآن أن هذا الغياب لم يكن مجرد خطأ.

النسخة التجريبية الثانية تؤكد غياب الميزة.

عندما لم تقم سامسونج بتضمين ميزة "Now Brief" في النسخة التجريبية الأولى، كان هناك أمل في أن يتم إدراجها في الإصدارات اللاحقة. لكن سامسونج أصدرت النسخة التجريبية الثانية يوم أمس، وأفادت التقارير أن الميزة لا تزال غائبة.

وبالنظر إلى عدم إدراج الميزة في نسختين تجريبيتين متتاليتين، فمن غير المرجح أن تظهر لاحقًا في النسخة النهائية. وتتوفر ميزة "Now Brief" حاليًا على سلسلة Galaxy S25 الجديدة وفي النسخة التجريبية لسلسلة Galaxy S24.

ما هي ميزة "Now Brief" التي تم حرمانهم منها؟

تعتبر "Now Brief" الميزة الأبرز في تحديث One UI 8، وهي مدعومة بـ Galaxy AI وتقوم بجمع المعلومات من بعض التطبيقات، بما في ذلك تطبيقات سامسونج وجوجل، لعرض معلومات ذات صلة وشخصية في لمحة سريعة. يمكن أن يشمل ذلك تفاصيل الرحلات الجوية، والتذكيرات، ومعلومات الطقس، وحتى قوائم تشغيل الموسيقى.

ومن غير الواضح سبب عدم رغبة سامسونج في جلب الميزة إلى هواتف Galaxy S23. فهذه الطرازات قادرة على التعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي المختلفة، وقد تم رصدها وهي تشغل الميزة بنجاح عند تثبيت التطبيق بشكل جانبي (sideloading).

وبالنظر إلى ذلك، فمن المحتمل أن سامسونج ترغب في قصر الميزة على الأجهزة الأحدث لدفع الناس إلى الترقية. ورغم أن هذا الأمر قد يكون مزعجًا، إلا أنه ليس شيئًا غير عادي في عالم التكنولوجيا.

آمل أن تعيد سامسونج التفكير في الأمر وتجعل "Now Brief" متاحة لهواتف Galaxy S23. وسيكون من المخيب للآمال جدًا أن تقصرها الشركة على الطرازات الأحدث فقط لإجبار الناس على الترقية. سيتعين علينا انتظار الإصدار الرسمي من One UI 8 لنرى ما إذا كانت سامسونج ستفعل الشيء الصحيح.