سامسونج تطرح رسميا تحديث One UI 8 لهواتف جالاكسي.. شوف تليفونك بينهم

بعد فترة طويلة من الانتظار، بدأت سامسونج أخيرا في طرح تحديث One UI 8 المبني على نظام أندرويد 16 لأجهزة جالاكسي.

ويعزز تحديث سامسونج الجديد تجربة المستخدم ويقدم العديد من الميزات المحسنة، سيبدأ في الوصول إلى سلسلة Galaxy S25 هذا الأسبوع، مع خطط لتوسيع التحديث ليشمل أجهزة أخرى في الأشهر القادمة.

التحديث يبدأ مع سلسلة Galaxy S25

سيبدأ التحديث هذا الأسبوع مع سلسلة Galaxy S25، كما أكدت سامسونج أن الأجهزة التالية تدخل ضمن قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث One UI 8، وتشمل:

سلسلة Galaxy S24

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy S24 FE



قائمة الأجهزة التي ستحصل على التحديث في 2025

وبالنسبة للأجهزة التي ستتلقى التحديث في عام 2025، فقد أعلنت سامسونج عن القائمة الكاملة التي تضم الأجهزة السابقة بالإضافة إلى:

- جالاكسي S: سلسلة Galaxy S23، وهاتف Galaxy S23 FE، وسلسلة Galaxy S22، وهاتف Galaxy S21 FE

- جالاكسي Z: هاتف Galaxy Z Fold 5، و Galaxy Z Flip 5، وهاتف Galaxy Z Fold 4، وGalaxy Z Flip 45

- جالاكسي تاب: سلسلة Galaxy Tab S10و Galaxy Tab S10 FE، جالاكسي تاب S10 لايت، سلسلة Galaxy Tab S9، وGalaxy Tab S9 FE، سلسلة Galaxy Tab S8

- جالاكسي A: أجهزة Galaxy A56 5G، وGalaxy A36 5G، Galaxy A26 5G، وGalaxy A17 5G، وGalaxy A17، وGalaxy A07، وGalaxy A06 5G، وGalaxy A55 5G، وGalaxy A35 5G، وGalaxy A25 5G، وGalaxy A16 5G، وGalaxy A16، وGalaxy A15 5G، وGalaxy A06، وGalaxy A54 5G، وGalaxy A34 5G، جوGalaxy A73 5G، وGalaxy A53 5G، وGalaxy A33 5G.



تأخر سامسونج عن جوجل بمقدار 3 أشهر

على الرغم من أن جوجل قد قامت بطرح أندرويد 16 على هواتف بيكسل في 10 يونيو 2025، فإن سامسونج استغرقت ثلاثة أشهر حتى تتمكن من تجهيز التحديث على أجهزة جالاكسي.

ومع ذلك، تم إطلاق جالاكسي Z فولد 7 و Z فليب 7 مع One UI 8 في أواخر يوليو، مما يعني أن سامسونج لم تكن بعيدة عن جوجل في إطلاق التحديث.



استبدال سريع لـ One UI 7

من المثير للدهشة أنه بالنظر إلى فترة عمر أندرويد 15 القصيرة، نظرا لإطلاق أندرويد 16 في وقت مبكر هذا العام؛ يبدو أن One UI 7 لم يبق طويلا على العديد من الأجهزة وسيتم استبداله بسرعة.

ميزات One UI 8

يقدم One UI 8 مجموعة من التحديثات التي تعزز تجربة الذكاء الاصطناعي على أجهزة جالاكسي، كما توفر الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي مثل جمني في أماكن أكثر ضمن الجهاز.

ويشمل التحديث أيضا، دعما أفضل لمختلف أنواع الأجهزة، مما يجعل تجربة المستخدم على الهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية أفضل. كما يتم إضافة خيارات تخصيص جديدة أيضا.



التوقيت المتوقع للتحديث

بالرغم من أن سامسونج لم تحدد جدولا زمنيا دقيقا، إلا أنه من المتوقع أن يحصل العديد من الهواتف المدعومة على التحديث بداية من شهر أكتوبر، مع استمرار وصول التحديثات إلى باقي الأجهزة في نوفمبر.