قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يقيم مأدبة عشاء على شرف ملك إسبانيا بمنطقة الهرم
الداخلية تضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بالقاهرة| فيديو
سامسونج تطرح رسميا تحديث One UI 8 لهواتف جالاكسي.. شوف تليفونك بينهم
رفع معاش المحامين إلى 4 آلاف جنيه.. التصويت خلال أيام
ننشر تفاصيل نظام امتحانات وتقييمات طلاب “سنة اولى بكالوريا ”
خالد أبو بكر: حكومة نتنياهو تعاني تراجع الدعم الدولي وتواجه عزلة كبيرة
شلبي: الأهلي يعقد عمومية خاصة لتوفيق أوضاعه وفق تعديلات قانون الرياضة
الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس لأول مرة في 2025
خالد أبو بكر: مصر ستظل في مشكلة مع إسرائيل طالما أن هذا الكيان يمارس العدوان
خالد أبو بكر: مصر تعمل في الملف الخارجي بشرف ونزاهة وقوة
عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطرح رسميا تحديث One UI 8 لهواتف جالاكسي.. شوف تليفونك بينهم

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
شيماء عبد المنعم

بعد فترة طويلة من الانتظار، بدأت سامسونج أخيرا في طرح تحديث One UI 8 المبني على نظام أندرويد 16 لأجهزة جالاكسي. 

ويعزز تحديث سامسونج الجديد تجربة المستخدم ويقدم العديد من الميزات المحسنة، سيبدأ في الوصول إلى سلسلة Galaxy S25 هذا الأسبوع، مع خطط لتوسيع التحديث ليشمل أجهزة أخرى في الأشهر القادمة.

التحديث يبدأ مع سلسلة Galaxy S25

سيبدأ التحديث هذا الأسبوع مع سلسلة Galaxy S25، كما  أكدت سامسونج أن الأجهزة التالية تدخل ضمن قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث One UI 8، وتشمل:

سلسلة Galaxy S24

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy S24 FE


قائمة الأجهزة التي ستحصل على التحديث في 2025

وبالنسبة للأجهزة التي ستتلقى التحديث في عام 2025، فقد أعلنت سامسونج عن القائمة الكاملة التي تضم الأجهزة السابقة بالإضافة إلى:

- جالاكسي S: سلسلة Galaxy S23، وهاتف Galaxy S23 FE، وسلسلة Galaxy S22، وهاتف Galaxy S21 FE

- جالاكسي Z: هاتف Galaxy Z Fold 5، و Galaxy Z Flip 5، وهاتف Galaxy Z Fold 4، وGalaxy Z Flip 45

- جالاكسي تاب: سلسلة Galaxy Tab S10و Galaxy Tab S10 FE، جالاكسي تاب S10 لايت، سلسلة Galaxy Tab S9، وGalaxy Tab S9 FE، سلسلة Galaxy Tab S8

- جالاكسي A: أجهزة Galaxy A56 5G، وGalaxy A36 5G، Galaxy A26 5G، وGalaxy A17 5G، وGalaxy A17، وGalaxy A07، وGalaxy A06 5G، وGalaxy A55 5G، وGalaxy A35 5G، وGalaxy A25 5G، وGalaxy A16 5G، وGalaxy A16، وGalaxy A15 5G، وGalaxy A06، وGalaxy A54 5G، وGalaxy A34 5G، جوGalaxy A73 5G، وGalaxy A53 5G، وGalaxy A33 5G.


تأخر سامسونج عن جوجل بمقدار 3 أشهر

على الرغم من أن جوجل قد قامت بطرح أندرويد 16 على هواتف بيكسل في 10 يونيو 2025، فإن سامسونج استغرقت ثلاثة أشهر حتى تتمكن من تجهيز التحديث على أجهزة جالاكسي. 

ومع ذلك، تم إطلاق جالاكسي Z فولد 7 و Z فليب 7 مع One UI 8 في أواخر يوليو، مما يعني أن سامسونج لم تكن بعيدة عن جوجل في إطلاق التحديث.
 

استبدال سريع لـ One UI 7

من المثير للدهشة أنه بالنظر إلى فترة عمر أندرويد 15 القصيرة، نظرا لإطلاق أندرويد 16 في وقت مبكر هذا العام؛ يبدو أن One UI 7 لم يبق طويلا على العديد من الأجهزة وسيتم استبداله بسرعة.

ميزات One UI 8

يقدم One UI 8 مجموعة من التحديثات التي تعزز تجربة الذكاء الاصطناعي على أجهزة جالاكسي، كما توفر الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي مثل جمني في أماكن أكثر ضمن الجهاز. 

ويشمل التحديث أيضا، دعما أفضل لمختلف أنواع الأجهزة، مما يجعل تجربة المستخدم على الهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية أفضل. كما يتم إضافة خيارات تخصيص جديدة أيضا.
 

التوقيت المتوقع للتحديث

بالرغم من أن سامسونج لم تحدد جدولا زمنيا دقيقا، إلا أنه من المتوقع أن يحصل العديد من الهواتف المدعومة على التحديث بداية من شهر أكتوبر، مع استمرار وصول التحديثات إلى باقي الأجهزة في نوفمبر.

تحديث One UI 8 سامسونج جالاكسي S25 تحديث سامسونج الجديد ميزات One UI 8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

ترشيحاتنا

"وزارة التربية والتعليم.. من تحديات لإنجازات"

خلال فعاليات إطلاق دوري المدارس|فيلم تسجيلي عن جهود التعليم للتغلب على التحديات

تطعيم

الصحة توضح تفاصيل وفاة طفلين بعد تلقي تطعيم الشهرين بالمنوفية

جانب من الفاعليات

المدير التنفيذي يكشف إنجازات نادي جامعة حلوان

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان
الرمان
الرمان

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد