قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يزعم مقتــ..ـل أحد تجّار السلاح البارزين في لبنان
استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
موسكو .. إحباط مخطط لاغتيال مسؤول عسكري روسي كبير
جيش الاحتلال يعلن تصفية شخص في بعلبك بلبنان لمشاركته في «مخططات إرهابية» ضد إسرائيل
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر
أخبار التوك شو: أحمد موسى: مصر محصنة بقواتها المسلحة..وبدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. كم وصل عيار 21؟
اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر
تنتقد ازدواجية أوروبا.. واشنطن: لا يمكن المطالبة بعقوبات على موسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. يوتيوب تعلن خطة أرباح هي الأضخم في تاريخها.. سامسونج تطرح رسميا تحديث One UI 8 لهواتف جالاكسي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

نظارات جديدة وذكاء خارق.. كل المفاجآت المنتظرة في مؤتمر ميتا Connect 2025
 

تنطلق فعاليات مؤتمر Meta Connect 2025 مساء الخميس، وهو الحدث السنوي الأبرز لشركة ميتا، والذي تكشف فيه عن أحدث ابتكاراتها في مجال النظارات الذكية والواقع الافتراضي. 


لمنشئي المحتوى.. يوتيوب تعلن خطة أرباح هي الأضخم في تاريخها
 

أعلنت منصة يوتيوب خلال مؤتمرها السنوي “Made on YouTube 2025” عن مجموعة من التحديثات الكبيرة التي تركز على دعم المبدعين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. 


OpenAI تكشف عن GPT-5 Codex.. نموذج خارق يعيد تعريف البرمجة الذكية
 

شاركت شركة OpenAI تفاصيل جديدة حول GPT-5 Codex، النسخة المتقدمة من نموذج GPT-5، والمخصصة بشكل خاص لمهام البرمجة الاحترافية وتطوير البرمجيات في العالم الواقعي. 


سامسونج تطرح رسميا تحديث One UI 8 لهواتف جالاكسي.. شوف تليفونك بينهم


بعد فترة طويلة من الانتظار، بدأت سامسونج أخيرا في طرح تحديث One UI 8 المبني على نظام أندرويد 16 لأجهزة جالاكسي. 


 

جوجل تطلق تطبيقا جديدا لسطح المكتب على ويندوز لتحسين تجربة البحث


تجري جوجل حاليا تجربة لتطبيق جديد لسطح المكتب على نظام ويندوز، والذي يعد بتغيير طريقة البحث عبر الأجهزة والويب. 


 

مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
 

منذ أربع سنوات، كان تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية في قلب الجدل في الولايات المتحدة بسبب المخاوف المتعلقة بالوصول المحتمل للحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين. 


 

إصدار iOS 26 متاح لهذه الهواتف.. تعرف على أبرز الميزات والتحديثات
 

أصبح نظام التشغيل iOS 26 متاحا الآن للتنزيل على هواتف آيفون، عند التحديث، ستلاحظ العديد من التغييرات التي تشمل تصميما جديدا أطلقته أبل تحت اسم “الزجاج السائل”.

 ارتفاع كبير في استخدام Gemini بعد إطلاق محرر الصور “نانو بنانا”

شهد تطبيق Gemini زيادة هائلة في عدد مستخدميه على الهواتف المحمولة منذ إطلاق نموذج “نانو بنانا” لمحرر الصور في أغسطس، والذي نال مراجعات إيجابية، خاصة من المستخدمين الذين أشاروا إلى أنه أصبح من السهل عليهم إجراء تعديلات معقدة وإنشاء صور واقعية.

مفاجأة من جوجل.. منشورات وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى “Discover"
 

أعلنت شركة جوجل، عن إضافة ميزات جديدة إلى تغذية محتوى “Discover”، حيث ستتوسع لتشمل أنواع محتوى جديدة بجانب المقالات التقليدية. 

أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

تطعيم

الصحة توضح تفاصيل وفاة طفلين بعد تلقي تطعيم الشهرين بالمنوفية

وزير التربية والتعليم

ماذا سيدرس طلاب سنة أولى بكالوريا في العام الدراسي الجديد؟|قرار عاجل الآن

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الباكستاني

وزير الدفاع الباكستاني: بعد العدوان الإسرائيلي على قطر.. الوقت حان لتأسيس "ناتو إسلامي"

أرشيفية

مصرع شخصين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في لبنان

مهرجان شباب العالم

رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود: مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد