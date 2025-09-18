أخبار التكنولوجيا.. يوتيوب تعلن خطة أرباح هي الأضخم في تاريخها.. سامسونج تطرح رسميا تحديث One UI 8 لهواتف جالاكسي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
نظارات جديدة وذكاء خارق.. كل المفاجآت المنتظرة في مؤتمر ميتا Connect 2025
تنطلق فعاليات مؤتمر Meta Connect 2025 مساء الخميس، وهو الحدث السنوي الأبرز لشركة ميتا، والذي تكشف فيه عن أحدث ابتكاراتها في مجال النظارات الذكية والواقع الافتراضي.
لمنشئي المحتوى.. يوتيوب تعلن خطة أرباح هي الأضخم في تاريخها
أعلنت منصة يوتيوب خلال مؤتمرها السنوي “Made on YouTube 2025” عن مجموعة من التحديثات الكبيرة التي تركز على دعم المبدعين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
OpenAI تكشف عن GPT-5 Codex.. نموذج خارق يعيد تعريف البرمجة الذكية
شاركت شركة OpenAI تفاصيل جديدة حول GPT-5 Codex، النسخة المتقدمة من نموذج GPT-5، والمخصصة بشكل خاص لمهام البرمجة الاحترافية وتطوير البرمجيات في العالم الواقعي.
سامسونج تطرح رسميا تحديث One UI 8 لهواتف جالاكسي.. شوف تليفونك بينهم
بعد فترة طويلة من الانتظار، بدأت سامسونج أخيرا في طرح تحديث One UI 8 المبني على نظام أندرويد 16 لأجهزة جالاكسي.
جوجل تطلق تطبيقا جديدا لسطح المكتب على ويندوز لتحسين تجربة البحث
تجري جوجل حاليا تجربة لتطبيق جديد لسطح المكتب على نظام ويندوز، والذي يعد بتغيير طريقة البحث عبر الأجهزة والويب.
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
منذ أربع سنوات، كان تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية في قلب الجدل في الولايات المتحدة بسبب المخاوف المتعلقة بالوصول المحتمل للحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين.
إصدار iOS 26 متاح لهذه الهواتف.. تعرف على أبرز الميزات والتحديثات
أصبح نظام التشغيل iOS 26 متاحا الآن للتنزيل على هواتف آيفون، عند التحديث، ستلاحظ العديد من التغييرات التي تشمل تصميما جديدا أطلقته أبل تحت اسم “الزجاج السائل”.
ارتفاع كبير في استخدام Gemini بعد إطلاق محرر الصور “نانو بنانا”
شهد تطبيق Gemini زيادة هائلة في عدد مستخدميه على الهواتف المحمولة منذ إطلاق نموذج “نانو بنانا” لمحرر الصور في أغسطس، والذي نال مراجعات إيجابية، خاصة من المستخدمين الذين أشاروا إلى أنه أصبح من السهل عليهم إجراء تعديلات معقدة وإنشاء صور واقعية.
مفاجأة من جوجل.. منشورات وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى “Discover"
أعلنت شركة جوجل، عن إضافة ميزات جديدة إلى تغذية محتوى “Discover”، حيث ستتوسع لتشمل أنواع محتوى جديدة بجانب المقالات التقليدية.