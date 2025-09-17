OpenAI تكشف عن GPT-5 Codex.. نموذج خارق يعيد تعريف البرمجة الذكية

شاركت شركة OpenAI تفاصيل جديدة حول GPT-5 Codex، النسخة المتقدمة من نموذج GPT-5، والمخصصة بشكل خاص لمهام البرمجة الاحترافية وتطوير البرمجيات في العالم الواقعي.

ووفقا لما أعلنته OpenAI، فإننا أمام ترقية كبيرة على مستوى الأداء والدقة، مع تحسينات ملموسة في التعامل مع مشاريع البرمجة المعقدة.

أحد أبرز الأرقام التي كشفت عنها OpenAI هو أن GPT-5 Codex حقق معدل نجاح 74.5% في اختبار SWE-bench Verified، وهو معيار معتمد لقياس أداء الأدوات البرمجية، كما ارتفعت كفاءة النموذج في عمليات إعادة هيكلة الكود Refactoring، إلى 51.3% مقارنة بـ 33.9% في النسخة الأصلية GPT-5.

النموذج قادر على التكيف مع حجم المهمة، فهو يسرع العمليات الصغيرة ويوسع التفكير والتحليل في المهام المعقدة، وقد أثبتت اختبارات الأداء قدرته على العمل بشكل مستقل لمدة تجاوزت سبع ساعات على مشاريع برمجية كبيرة تتضمن تعديلات واسعة.

ترقية شاملة في القدرات

لا يقتصر GPT-5 Codex فقط على المهام الخلفية Back-End، بل يتمتع بقدرات قوية في مراجعة الكود واكتشاف الأخطاء البرمجية الحرجة قبل الإطلاق، كما أنه يتعامل بكفاءة مع تصميم الواجهات الأمامية Front-End من خلال تحليل بصري لواجهات المستخدم ولقطات الشاشة، بما في ذلك تحسينات خاصة بتصميم الويب على الهواتف المحمولة.

يأتي هذا التطوير بعد إطلاق أدوات Codex CLI في أبريل وCodex Web في مايو، قبل دمجهما في تجربة موحدة متصلة بنظام ChatGPT في سبتمبر.

النموذج متاح حاليا ضمن خطط الاشتراك Plus و Pro Businessو Edu وEnterprise، ويعمل عبر الطرفية Terminal، بيئات التطوير المتكاملة IDEs، الويب، GitHub، وتطبيق iOS.

ذكاء محسن واقتصاد في الموارد

واحدة من أهم الميزات التقنية الجديدة في GPT-5 Codex هي استخدامه 93.7% عدد رموز Tokens أقل من GPT-5 في المهام البسيطة، ما يقلل استهلاك الموارد.

في المقابل، يستطيع النموذج أن يضاعف مدة التفكير والتحليل عند الحاجة، ليشمل التحرير، الاختبار، والتكرار البرمجي.

ويعد جانب الشفافية من النقاط المحورية أيضا، حيث يقدم النموذج سجلات تفصيلية، مصادر للاقتباسات، ونتائج اختبار واضحة لكل مهمة.

كما أن المطورين الذين يستخدمون Codex CLI عبر واجهة API سيحصلون قريبا على صلاحية الوصول إلى GPT-5 Codex مباشرة.

وقالت OpenAI في بيانها: “Codex أصبح الشريك البرمجي الذي حلمنا به دائما، فهو أسرع، أكثر موثوقية، ومندمج بعمق مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل”.

أما من حيث خطط الاستخدام، فإن خطط Edu وBusiness تمنح المستخدمين ما يكفي لإنجاز جلسات برمجة مركزة أسبوعيا، بينما توفر خطة Pro إمكانية العمل على مدار أسبوع كامل وعلى مشاريع متعددة، في حين يتم المحاسبة على الاستخدام في الحسابات Enterprise من خلال نظام رصيد مشترك بين الفرق.