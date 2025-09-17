قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط عزلة متزايدة.. الأسهم الإسرائيلية تسجل أطول سلسلة خسائر في 18 شهرا
الرئيس السيسي وملك إسبانيا يتبادلان الأوسمة.. فيديو
وزير الخارجية يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري والمتطوعين في دعم قطاع غزة | صور
مراسبم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية
ملك وملكة إسبانيا يضعان أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OpenAI تكشف عن GPT-5 Codex.. نموذج خارق يعيد تعريف البرمجة الذكية

GPT-5
GPT-5
شيماء عبد المنعم

شاركت شركة OpenAI تفاصيل جديدة حول GPT-5 Codex، النسخة المتقدمة من نموذج GPT-5، والمخصصة بشكل خاص لمهام البرمجة الاحترافية وتطوير البرمجيات في العالم الواقعي. 

ووفقا لما أعلنته OpenAI، فإننا أمام ترقية كبيرة على مستوى الأداء والدقة، مع تحسينات ملموسة في التعامل مع مشاريع البرمجة المعقدة.

أحد أبرز الأرقام التي كشفت عنها OpenAI هو أن GPT-5 Codex حقق معدل نجاح 74.5% في اختبار SWE-bench Verified، وهو معيار معتمد لقياس أداء الأدوات البرمجية، كما ارتفعت كفاءة النموذج في عمليات إعادة هيكلة الكود Refactoring، إلى 51.3% مقارنة بـ 33.9% في النسخة الأصلية GPT-5.

النموذج قادر على التكيف مع حجم المهمة، فهو يسرع العمليات الصغيرة ويوسع التفكير والتحليل في المهام المعقدة، وقد أثبتت اختبارات الأداء قدرته على العمل بشكل مستقل لمدة تجاوزت سبع ساعات على مشاريع برمجية كبيرة تتضمن تعديلات واسعة.

ترقية شاملة في القدرات

لا يقتصر GPT-5 Codex فقط على المهام الخلفية Back-End، بل يتمتع بقدرات قوية في مراجعة الكود واكتشاف الأخطاء البرمجية الحرجة قبل الإطلاق، كما أنه يتعامل بكفاءة مع تصميم الواجهات الأمامية Front-End من خلال تحليل بصري لواجهات المستخدم ولقطات الشاشة، بما في ذلك تحسينات خاصة بتصميم الويب على الهواتف المحمولة.

يأتي هذا التطوير بعد إطلاق أدوات Codex CLI في أبريل وCodex Web في مايو، قبل دمجهما في تجربة موحدة متصلة بنظام ChatGPT في سبتمبر. 

النموذج متاح حاليا ضمن خطط الاشتراك Plus و Pro Businessو Edu وEnterprise، ويعمل عبر الطرفية Terminal، بيئات التطوير المتكاملة IDEs، الويب، GitHub، وتطبيق iOS.

ذكاء محسن واقتصاد في الموارد

واحدة من أهم الميزات التقنية الجديدة في GPT-5 Codex هي استخدامه 93.7% عدد رموز Tokens أقل من GPT-5 في المهام البسيطة، ما يقلل استهلاك الموارد. 

في المقابل، يستطيع النموذج أن يضاعف مدة التفكير والتحليل عند الحاجة، ليشمل التحرير، الاختبار، والتكرار البرمجي.

ويعد جانب الشفافية من النقاط المحورية أيضا، حيث يقدم النموذج سجلات تفصيلية، مصادر للاقتباسات، ونتائج اختبار واضحة لكل مهمة. 

كما أن المطورين الذين يستخدمون Codex CLI عبر واجهة API سيحصلون قريبا على صلاحية الوصول إلى GPT-5 Codex مباشرة.

وقالت OpenAI في بيانها: “Codex أصبح الشريك البرمجي الذي حلمنا به دائما، فهو أسرع، أكثر موثوقية، ومندمج بعمق مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل”.

أما من حيث خطط الاستخدام، فإن خطط Edu وBusiness تمنح المستخدمين ما يكفي لإنجاز جلسات برمجة مركزة أسبوعيا، بينما توفر خطة Pro إمكانية العمل على مدار أسبوع كامل وعلى مشاريع متعددة، في حين يتم المحاسبة على الاستخدام في الحسابات Enterprise من خلال نظام رصيد مشترك بين الفرق.

OpenAI GPT 5 Codex نموذج GPT 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الاربعاء

الازهر الشريف

خلال أيام.. فتح التقديم في مسابقة وظائف بالازهر الشريف

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

المزيد