تكنولوجيا وسيارات

نظارات جديدة وذكاء خارق.. كل المفاجآت المنتظرة في مؤتمر ميتا Connect 2025

Meta Connect 2025
Meta Connect 2025
شيماء عبد المنعم

تنطلق فعاليات مؤتمر Meta Connect 2025 مساء الخميس، وهو الحدث السنوي الأبرز لشركة ميتا، والذي تكشف فيه عن أحدث ابتكاراتها في مجال النظارات الذكية والواقع الافتراضي. 

وتشير التوقعات إلى أن نجم الحدث هذا العام سيكون النظارات الذكية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركتي Ray-Ban وOakley.

 ومع ذلك، من المنتظر أن تحمل أجندة المؤتمر مفاجآت إضافية تتعلق بالميتافيرس، وأجهزة Quest، وربما طموحات ميتا الأوسع في عالم الذكاء الاصطناعي.

نظارات Hypernova الذكية

شهدت الفترة الماضية عدة تسريبات عن نظارات جديدة تحمل اسم Hypernova، ظهرت في مقطع فيديو تم حذفه لاحقا من قناة ميتا على يوتيوب، ورصدته منصة UploadVR،
النظارات الذكية في الفيديو احتوت على:

- شاشة عرض مدمجة في العدسة اليمنى Heads-Up Display.

- كاميرات وميكروفونات مدمجة

- مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي

- تحكم عبر سوار ذكي يستخدم بالإيماءات الدقيقة، تم الكشف عنه لأول مرة في مؤتمر العام الماضي

وتشير التوقعات إلى أن ميتا قد تعلن عن إطلاق نظارات Hypernova رسميا خلال المؤتمر، إلى جانب السوار الذكي المخصص لها.

تعاون جديد مع Oakley

من المتوقع أيضا أن تكشف ميتا عن نظارات ذكية جديدة تم تطويرها بالشراكة مع Oakley، وتحمل تصميما رياضيا من طراز Spheara، بواجهة عدسة موحدة تغطي كامل الواجهة الأمامية، ما يجعلها مناسبة للعدائين وراكبي الدراجات.

على عكس الإصدارات السابقة، يحتوي هذا الطراز على كاميرا واحدة متمركزة فوق جسر الأنف، بدلا من كاميرتين على طرفي الإطار.

تركيز أقل على الواقع الافتراضي هذا العام؟

رغم أن الحدث يحمل اسم Connect المرتبط عادة بالميتافيرس، إلا أن التوقعات تشير إلى تراجع تركيز ميتا على أجهزة Quest هذا العام، وربما تأجيل الكشف عن أي سماعات رأس جديدة للواقع الافتراضي حتى العام المقبل، إذ تعمل الشركة حاليا على تطوير سماعة VR فائق الخفة يتوقع إطلاقها قبل نهاية 2026.

ومع ذلك، أكد مارك زوكربيرج أنه سيتطرق خلال الكلمة الافتتاحية إلى رؤية ميتا للميتافيرس، حتى وإن لم يكن في صلب تركيز المؤتمر.

طموحات ميتا في الذكاء الاصطناعي

يمثل هذا الحدث أول ظهور رسمي لمشروع Meta Superintelligence Labs ضمن مؤتمر Connect، وهو المشروع الذي أسسته الشركة هذا العام بقيادة ألكسندر وانج، المدير التنفيذي السابق لشركة Scale AI، بهدف تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة.

من المتوقع أن يتضمن المؤتمر تحديثات رسمية من قادة MSL، وربما عروضا توضيحية تعكس توجه ميتا الجديد في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وكانت ميتا قد نظمت في وقت سابق من العام مؤتمرها الأول لمطوري الذكاء الاصطناعي تحت اسم LlamaCon، كما استثمرت مليارات الدولارات في شركة Scale AI واستقطبت نخبة من الباحثين في المجال.

تفاصيل الحضور والمتابعة

- موعد المؤتمر: الأربعاء، الساعة 5 مساء بتوقيت المحيط الهادئ (الخميس 18 سبتمبر بتوقيت الثانية صباحا بتوقيت القاهرة)

- المكان: مقر شركة ميتا في مينلو بارك، كاليفورنيا

- المتابعة عبر الإنترنت: البث المباشر سيكون متاحا مجانا على موقع ميتا الرسمي، ويمكن مشاهدته أيضا من خلال خوذ Meta Quest عبر Horizon أو عبر صفحة Meta for Developers على فيسبوك.

- الكلمة الافتتاحية: يلقيها مارك زوكربيرج وتستمر لمدة ساعة تقريبا

- اليوم الثاني: الساعة 10 صباحا: جلسة خاصة للمطورين

- 10:45 صباحا: حوار بين مايكل أبرش، كبير العلماء في Reality Labs، وريتشارد نيوكومب، نائب الرئيس للبحث، حول مستقبل النظارات الذكية والذكاء الاصطناعي السياقي.

