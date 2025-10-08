هل هاتفك منها.. تحديث Android 16 متاح الآن لهذه الهواتف

تعمل شركة موتورولا بنشاط على جلب نظام أندرويد 16 إلى أجهزتها. أطلقت الشركة برنامجها التجريبي في يونيو لأجهزة مختارة، وبدأت مؤخرًا بطرح النسخة المستقرة من أندرويد 16، والتي تتضمن المزيد من التخصيصات، والعديد من الميزات الجديدة، والتحسينات العديدة. وكان من المفاجئ أن تُطلق موتورولا تحديث أندرويد 16 قبل بعض العلامات التجارية الكبرى، بما في ذلك ون بلس، وفيفو، ونوثينغ، وشاومي.

وقد كان هاتف Edge 60 Pro، الذي صدر في وقت سابق من هذا العام، أول هاتف من موتورولا يحصل على تحديث Android 16 المستقر، ثم توسع التحديث تدريجيًا ليشمل المزيد من طرازات Edge وهواتف سلسلة G

أجهزة موتورولا

إليك قائمة بأجهزة موتورولا التي ستحصل على تحديث Android 16 وهي كالتالي:

موتورولا إيدج 60 برو

موتورولا إيدج 60 فيوجن

موتورولا إيدج 50 فيوجن

موتورولا موتو جي (2025)

نظام تشغيل

على الرغم مع أنه من الجيد أن تُطلق موتورولا التحديث قبل العديد من منافسيها، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى بعض التطويرات لترسيخ مكانتها كعلامة تجارية موثوقة فيما يتعلق بتحديثات البرامج فعلى سبيل المثال، لم تُعلن موتورولا عن قائمة بالأجهزة المؤهلة للتحديث الرئيسي التالي ولم تُعلن أيضًا عن جدول زمني لطرح التحديثات. لذلك، ليس من الواضح متى سيحصل أي جهاز على ترقيته الرئيسية التالية. حتى أنها لا تُعلن عن موعد حصول أي جهاز جديد على التحديث عبر أيٍّ من قنواتها الاجتماعية.

على الجانب الآخر بدأت الشركة بتقديم تحديثات نظام تشغيل مُوسّعة للعديد من الهواتف الذكية منذ العام الماضي، وهي خطوةٌ هامة. أتمنى أن أرى المزيد من التحسينات من موتورولا على صعيد البرمجيات.