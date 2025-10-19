بقدرات ذكاء اصطناعي مطوّرة .. OnePlus تكشف عن نظام OxygenOS 16

أعلنت شركة OnePlus عن الإصدار الرئيسي التالي لبرنامجها، OxygenOS 16. استنادًا إلى Android 16، يركز هذا الإصدار الأخير على ميزات الذكاء الاصطناعي والسلاسة المحسنة والاتصال الأوسع والمزيد من إمكانية التخصيص.

يُواصل نظام OxygenOS 16 العمل بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي من OnePlus المُضمنة في نظام OxygenOS 15 مع بعض التحسينات، بالإضافة إلى ميزات جديدة كليًا وقد تم تحديث تطبيق Mind Space ليتكامل مع Google Gemini.

كتابة نص إبداعي

يعد جديد هذا العام هو ميزة الكتابة بواسطة الذكاء الاصطناعي، التي تُمكّنك من كتابة نص إبداعي بناءً على مُطالبة، أو تدقيق وتعديل نص موجود في أي تطبيق تقريبًا.

يُمكّن للذكاء الاصطناعي من تسجيل الجلسات ونسخها تلقائيًا مع تحديد هوية المتحدثين ويمكّنك من ضبط إضاءة وجهك في صور البورتريه، بالإضافة إلى تصحيح تعابير الوجه فإلى جانب ميزات الذكاء الاصطناعي، يُحسّن نظام OxygenOS 16 سلاسة واجهة المستخدم.

تجربة أكثر سلاسة

تعمل ميزة المعالجة المتوازية المُقدمة مع OxygenOS 15 الآن على أجزاء أخرى من واجهة المستخدم، مما يجعل التجربة بأكملها أكثر سلاسة واستجابة. تُقدم شاشة القفل خيارات تخصيص إضافية، مع عروض جديدة للساعة، وعناصر واجهة مستخدم، بالإضافة إلى دعم الصور والفيديوهات المباشرة. كما تُقدم الشاشة الرئيسية أحجام أيقونات قابلة للتخصيص، مع إمكانية إضافة وظائف إضافية للوصول السريع.

تعمل OnePlus أيضًا على تحسين الاتصال بين مختلف المنصات. يمكنك الآن مشاركة البيانات عبر هاتفك وجهازك اللوحي، مع إمكانية الوصول إلى بياناتك من جهاز ماك أو كمبيوترك الشخصي.