وزير الخارجية: أمي يعني الطيبة والحنان .. وحياتنا كانت صعبة

كشف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه ينتمي لمحافظة أسيوط في قلب صعيد مصر.

واضاف بدر، في "بودكاست وزارة الخارجية" على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، أن احترام المرأة شيء أساسي عندنا في أسيوط.

وتطرق في اللقاء إلى الحديث عن والدته، قائلا :" أمي يعني الطيبة والحنان وحياتنا كانت صعبة وأسرتنا كانت بسيطة للغاية وأكلنا كان بسيط لكني تعلمت من أمي القناعة والرضا ".

وتابع بدر عبد العاطي :" تعلمت أهمية الفخر بالنفس بغض النظر عن الوضع المالي ، ووالدي كان رجل بسيط لكن تعلمت منه حب السياسة وفكرت ادخل وزارة الداخلية بسبب والدي، ووالدي كان بيسمع الراديو بصفة مستمرة وكان متابع جيد للاخبار والاحداث ".