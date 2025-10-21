مع تخوفات انتشار الجدري بالخريف | استشاري يحذر تلك الفئات .. ويكشف طرق الوقاية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فصل الخريف مشهور بالعدوى الفيروسية، من خلال تجمعات المدارس، مشيرا إلى أن مرض الجدري المائي فيروس معدٍ ينتقل بين الأطفال، وهو مثل دور البرد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أعراض الفيروس تتلخص فى إرتفاع درجة الحرارة وإحتقان فى الحلق، يعقبها طفح جلدي مائي شديد فى جميع أجزاء الجسم، بصورة طفح جلدي معبأ بالمياه، وهو فيروس يتعافي الشخص منه مناعيا، ولكن قد تكون خطورته أكثر على الأطفال المولودين بمشاكل صحية مثل أمراض ضعف المناعة وأمراض السكري وأطفال القلب، ولكن غالبية الأطفال فمناعتهم كفيلة على التغلب عليه.

وتابع أن له لقاح وموجود ومن الممكن أن يأخذه الأطفال، وجميع الأطفال من المفترض أن يتناولوه، خاصة أطفال ضعف المناعة أو المصابون بالسكري، لافتا إلى أنه يتعافي الشخص منه من أسبوع إلى 10 أيام ويعزل فى المنزل وممنوع نزوله حتي إختفاء الطفح الجلدي.