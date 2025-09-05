وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين

زار الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، محافظة الشرقية لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، وكان فى استقباله، المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، ورائف تمراز رئيس مجلس إدارة إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية .

وتفقد الدكتور سويلم حالة ترعة بحر فاقوس بزمام هندسة رى الزقازيق، كما التقى مع عدد من المنتفعين على بحر فاقوس (جمعية بنى عامر الزراعية) .

وقد استمع الدكتور سويلم لطلبات ومقترحات المنتفعين بالمنطقة موجها لأجهزة الوزارة المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات وإتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .

وقد أشاد المنتفعين بمجهودات الوزارة خلال الموسم الصيفي الحالى، وتوافر المياه بالكميات والتوقيتات اللازمة للرى، وسرعة تعاون أجهزة الوزارة للاستجابة لأى شكاوي مقدمة منهم .

كما أشاد رائف تمراز بجهود الوزارة في متابعة حالة الري والتواصل الفعال مع المنتفعين و روابط مستخدمى المياه .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية قيام المزارعين و روابط مستخدمى المياه بتطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم وتحت إشراف وزارتى الرى والزراعة، مشيرا لأهمية تطهير المساقى بالتكامل مع مجهودات الوزارة لتطهير الترع بما يضمن إيصال مياه الرى لكافة الأراضي الزراعية بدون أى عوائق .

وقد أشار الدكتور سويلم إلى أن نجاح موسم أقصى الإحتياجات المائية الحالى تحقق نتيجة لما بذلته أجهزة الوزارة من مجهودات كبيرة سواء قبل فترة أقصى الإحتياجات أو خلالها لتطوير وصيانة كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية، بالإضافة للمتابعة المستمرة من الإدارة المركزية لشئون المياه والإدارات العامة للرى بالمحافظات للمناسيب والتصرفات المائية والتعامل بشكل فورى ومرن مع طلبات المنتفعين المختلفة، بما انعكس على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لكافة المنتفعين .