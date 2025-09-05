قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
بالصور

3 وزراء ومفتي الجمهورية ومحافظ الشرقية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية واللواء مهندس يسري الديب مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة وعدد من مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والمواطنين، أدوا صلاة الجمعة والتي تم نقلها علي الهواء مباشرة عبر شاشات التليفزيون المصري من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

بدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبدالله عزب أعقبها أداء خطبة الجمعة للدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية بعنوان " مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم " تحدث فيها عن حياة النبي محمد صلي الله عليه وسلم ونشأته ومكارم أخلاقه مع قومه حيث كان أعظمهم مروءة، وأحسنهم خلقًا، وأكثرهم حلمًا فاشتهر عنه مساعدة المحتاجين، وإعانة المبتلين، وإكرام الضيوف، والإحسان إلى الجيران، والوفاء بالعهد، وعفة اللسان، وكان قمة في الأمانة والصدق حتى عرف بين قومه بـ "الصادق الأمين وكان صلوات الله وسلامه عليه روح تسري، ونبض يحيي، كلامه كالدر المنثور، وكالروضة في زهور، يتردد اسمه الشريف فتستنير به القلوب، وتطمئن به النفوس، وتسعد به الأرواح، أعلى الله مكانته، ورفع منزلته، وأخذ المواثيق على أنبيائه ورسله.

وعقب أداء شعائر صلاة الجمعة توجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالتهنئة لمحافظ الشرقية ولأبناء المحافظة بمناسبة احتفالهم بالعيد القومي والذي يتزامن مع احتفالنا بذكرى المولد النبوي الشريف متوجهاً بالإبتهال إلي المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء وأن يعم الأمن والأمان والسلم والسلام علي ربوع مصرنا الغالية وأن تظل رايتها مرفوعة بين الأمم.

وتقدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ 144  للمحافظة والموافق التاسع من سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنه بمركز الزقازيق أمام خديوي البلاد مطالباً بالحرية والكرامة، مؤكداً أن شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة والتي سوف تساهم في إحداث التنمية الشاملة وتدعيم البنية التحتية وتوفير حياة أفضل لأبناء المحافظة.

وزير الشباب والرياضة الأوقاف وزير الموارد المائية الشرقية

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يُناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش .. وإزالة 329 حالة تعديات

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 6 -9 - 2025

الكابلات

ضبط شاب خلال محاولته سرقة كابلات كهربائية بالإسماعيلية

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

