3 وزراء ومفتي الجمهورية ومحافظ الشرقية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق

أدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية واللواء مهندس يسري الديب مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة وعدد من مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والمواطنين، أدوا صلاة الجمعة والتي تم نقلها علي الهواء مباشرة عبر شاشات التليفزيون المصري من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

بدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبدالله عزب أعقبها أداء خطبة الجمعة للدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية بعنوان " مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم " تحدث فيها عن حياة النبي محمد صلي الله عليه وسلم ونشأته ومكارم أخلاقه مع قومه حيث كان أعظمهم مروءة، وأحسنهم خلقًا، وأكثرهم حلمًا فاشتهر عنه مساعدة المحتاجين، وإعانة المبتلين، وإكرام الضيوف، والإحسان إلى الجيران، والوفاء بالعهد، وعفة اللسان، وكان قمة في الأمانة والصدق حتى عرف بين قومه بـ "الصادق الأمين وكان صلوات الله وسلامه عليه روح تسري، ونبض يحيي، كلامه كالدر المنثور، وكالروضة في زهور، يتردد اسمه الشريف فتستنير به القلوب، وتطمئن به النفوس، وتسعد به الأرواح، أعلى الله مكانته، ورفع منزلته، وأخذ المواثيق على أنبيائه ورسله.

وعقب أداء شعائر صلاة الجمعة توجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالتهنئة لمحافظ الشرقية ولأبناء المحافظة بمناسبة احتفالهم بالعيد القومي والذي يتزامن مع احتفالنا بذكرى المولد النبوي الشريف متوجهاً بالإبتهال إلي المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء وأن يعم الأمن والأمان والسلم والسلام علي ربوع مصرنا الغالية وأن تظل رايتها مرفوعة بين الأمم.

وتقدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ 144 للمحافظة والموافق التاسع من سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنه بمركز الزقازيق أمام خديوي البلاد مطالباً بالحرية والكرامة، مؤكداً أن شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة والتي سوف تساهم في إحداث التنمية الشاملة وتدعيم البنية التحتية وتوفير حياة أفضل لأبناء المحافظة.