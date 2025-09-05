محافظ أسوان يشدد على تكثيف الحملات التموينية

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين الجديد ، والذى تولى مسئولية المديرية خلفاً للمهندس خالد أبو القاسم لبلوغه السن القانونية للمعاش.

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التعامل مع كافة الملفات لتوفير الخدمات التموينية بالجودة العالية للمواطن الأسوانى ، وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية منها على الوجه الأكمل ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير أسطوانات البوتاجاز ، والسلع الغذائية والأساسية المتنوعة ، على أن يتم إعطاء فرصة لمدة شهر للمدير الجديد لمديرية التموين ، ليعقب ذلك قيامه بعرض الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل داخل المديرية لتقديم خدماتها العديدة بالشكل المطلوب.

ووجه المحافظ بضرورة الاستمرار فى مواصلة وتكثيف الحملات التموينية والرقابية المشددة على الأسواق والمحلات وسلاسل الهايبر ماركت وكافة الأنشطة التجارية للتأكد والاطمئنان من جودة السلع للاستهلاك الآدمى، وتوفيرها للأسعار المناسبة والإلتزام بالتخفيضات التى تم الإعلان عنها ضمن مبادرة "خفض الأسعار " تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى تشهد متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

التموين

وبناء على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمواصلة الإستعدادات الجارية لإستقبال العام الدراسى الجديد وذلك من خلال تجهيز كافة المدارس ، وتكثيف المسطحات الخضراء والتشجير بها لإضفاء متنفس بيئى وحضارى وجمالى ، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، قامت إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بمتابعة زراعة أشجار الظل ونباتات الزينة داخل المدارس ، فضلاً عن القيام بأعمال تهذيب الأشجار ، وفى نفس السياق تم تنفيذ أعمال النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة ، ومراجعة المسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى رى الأشجار.

وفى نفس السياق تم إنشاء وفرد مواسير الرى داخل الأحواض ضمن مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات ، مع إصلاح وتغيير عدد من المحابس، ونظافة الأحواض والمشايات .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمواصلة أعمال رفع الإشغالات ، مع القيام بأعمال إصلاح لوحة كوبرى ومحور بديل خزان أسوان بواسطة الفنيين بحى جنوب ، وتمت إنارة الأعمدة بطول الكوبرى وانتظام الإضاءة به بالشكل المطلوب.