قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتراجع بعد قمة تاريخية وسط جني أرباح واستقرار الدولار
موسكو تطرد دبلوماسياً إستونياً رداً على خطوة مماثلة من تالين
بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟
هل ينعقد الزواج عبر مكالمة هاتفية أو برسائل مباشرة؟.. أمين الفتوى يجيب
تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
نيوزويك: ارتفاع حاد في تسريحات الوظائف بالولايات المتحدة يضعف موقف ترامب
إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السكك الحديدية
فعل نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يستضيف عمالقة التكنولوجيا في عشاء البيت الأبيض.. وإيلون ماسك أبرز الغائبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اخبار أسوان| الاحتفال بالمولد النبوي.. قرعة علنية.. بروتوكول تعاون.. وإزالة التعديات

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق: 4/9/2025 احداث متنوعة. 

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أهالى المحافظة وأبناء الطرق الصوفية للإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .

حرص المحافظ على تفقد سرادقات مشيخة الطرق الصوفية المقامة بأرض المعارض بمنطقة المسلة الناقصة ، والتى امتلأت بالمريدين والزائرين من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة ، وخلال جولته قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة للمواطنين الذين التقى بهم .

https://www.elbalad.news/6687273

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بحضور فعاليات سحب القرعة العلنية لتوزيع سيارات الميكروباص الحديثة وخطوط سيرها ضمن المبادرة المجتمعية التى تنظمها جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى لخدمة قرى غرب النيل بمركز دراو .

 أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لإحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات والبنية التحتية وتوفير المزيد من فرص العمل المتاحة لأبنائنا الشباب والأهالى بمختلف قرى أسوان .

https://www.elbalad.news/6686935

جهود متنوعة 

وقّعت جامعة أسوان بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتجديد إصدار بطاقات مسبقة الدفع لخدمة طلاب الجامعة، التي يبلغ عددهم 25 ألف طالب وطالبة موزعين على 18 كلية ومعهدين وذلك في خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة. 

 و ذلك خلال استقبال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، لوفد البنك الأهلي، حيث وقع البروتوكول كل من الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، والدكتور محمد عيد مدير مركز المعلومات والشبكات، والدكتور عادل فتحي مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، والأستاذ خالد عسران أمين عام الجامعة، إلى جانب مسؤولي البنك الأهلي في أسوان. 

 وأوضح الدكتور لؤي سعد رئيس جامعة أسوان أن بطاقة الدفع المسبقة التي سيتم إصدارها للطلاب مجانًا في المرة الأولى لمدة خمس سنوات، ستعمل كبديل رقمي متكامل لكارنيهات الجامعة التقليدية. وأضاف أن البطاقة تتيح للطلاب دخول البوابات الإلكترونية داخل الجامعة، وتسهل دفع المصروفات الدراسية، ومصروفات المدن الجامعية، وغيرها من الخدمات المالية، مما يوفر الوقت والجهد على الطلاب وأسرهم.

https://www.elbalad.news/6686960

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمجلس نقابة المحامين بأسوان برئاسة محمد أبو كرورة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لخدمة قضايا المجتمع الأسوانى ، ودعم دور المحاماة بإعتبارها إحدى ركائز العدالة وسيادة القانون حيث يأتى ذلك فى إطار حرصه على مد جسور التعاون مع مختلف الهيئات المهنية والنقابية.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الوطني الذى يقوم به المحامون فى الدفاع عن الحقوق وصون الحريات وترسيخ مبادئ العدالة .

https://www.elbalad.news/6686932

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة فى تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والتى أسفرت حتى الآن عن إزالة 80 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 37 ألف و 235 م2 .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب .

https://www.elbalad.news/6687255

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

إنستجرام

إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

بالصور

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد