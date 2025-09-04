قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إزالة 80 حالة تعد بأسوان بالمرحلة الثانية من الموجة الـ 27

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة فى تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والتى أسفرت حتى الآن عن إزالة 80 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 37 ألف و 235 م2 .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب .

وأكد المحافظ على أن الحملات المكثفة التى تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قوات الشرطة ومسئولى جهات الولاية تستهدف إسترداد الأراضى المتعدى عليها ، وإعادة الإنضباط ، والتصدى بكل حزم لأى محاولة للتعدى فى ظل متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

إزالة التعديات

وفى هذا الإتجاه قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم سلسلة من الحملات أثمرت عن إزالة 47 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 25 ألف و 470 م2 وذلك بنطاق قرى الرديسية بحرى ، والحجز قبلى والكلح شرق والرمادى قبلى ، وقد شارك فى جهود هذه الحملات الأجهزة الأمنية ، وأعضاء وممثلى جهات الولاية ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

هذا وبناءاً على تكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قامت مديرية العمل بإستخراج وطباعة 744 شهادة قياس مهارة ، وكارنية مزاولة مهنة بنظام الطباعة المميكنة الجديدة ( PVC ) .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان فقد تم التنسيق لطباعة الشهادات والكارينهات بديوان عام الوزارة حيث تم ذلك خلال 3 أيام فقط بدلاً من شهر ، مما إنعكس على عدم وجود أى قوائم إنتظام لإستلام مثل هذه المستندات الهامة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

