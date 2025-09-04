محافظ أسوان يلتقى مجلس نقابة المحامين بالمحافظة لبحث دعم التعاون وخدمة قضايا المجتمع

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمجلس نقابة المحامين بأسوان برئاسة محمد أبو كرورة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لخدمة قضايا المجتمع الأسوانى ، ودعم دور المحاماة بإعتبارها إحدى ركائز العدالة وسيادة القانون حيث يأتى ذلك فى إطار حرصه على مد جسور التعاون مع مختلف الهيئات المهنية والنقابية .

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الوطني الذى يقوم به المحامون فى الدفاع عن الحقوق وصون الحريات وترسيخ مبادئ العدالة .

وأكد المحافظ أن مهنة المحاماة تمثل جناحًا رئيسيًا لمنظومة العدالة إلى جانب السلطة القضائية بما يسهم فى إرساء دولة القانون ، والمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم بما يحقق الأهداف المرجوة فى دعم مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها زهرة الجنوب فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس .

ومن جانبه عبر نقيب المحامين عن تقدير مجلس النقابة لإهتمام محافظ أسوان بلقاء ممثلي المحامين والإستماع إلى مطالبهم وتعزيز الخدمات المقدمة للمحامين ، ودعم الأنشطة النقابية .

مجلس النقابة

وأشار إلى أن النقابة ستظل شريكاً أساسياً فى خدمة قضايا الوطن والمواطن ، وداعماً للجهود الحكومية فى نشر الوعى القانونى وتقديم الخدمات النقابية والمجتمعية بما يحقق المصلحة العامة ، ويعزز مناخ التعاون والعمل المشترك على الوجه الأكمل .

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بحضور فعاليات سحب القرعة العلنية لتوزيع سيارات الميكروباص الحديثة وخطوط سيرها ضمن المبادرة المجتمعية التى تنظمها جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى لخدمة قرى غرب النيل بمركز دراو .

وذلك بحضور الدكتور حسام سلطان الرئيس التنفيذى للجمعية ، بجانب مديرى المواقف والمالية والشئون القانونية ورئيس مركز ومدينة دراو ، بالإضافة إلى عدد من الشباب والأهالى المشاركين بالقرعة .