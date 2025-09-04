أخبار أسوان..احتفالات لإحياءذكرى المولد النبوي.. وتكريم للطلاب المتفوقين والفائزين بالبطولةالعربية للجودو

احداث متنوعة شهدتها محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق: 3/9/2025.

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد النصر بكورنيش النيل.

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، فضلاً عن فضيلة الشيخ سمير خليل مدير عام أوقاف أسوان ، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، وبمشاركة العديد من القيادات العسكرية والدينية والتنفيذية والشعبية.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال باسم أهالى المحافظة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه المناسبة العزيزة ، معرباً عن خالص التهانى القلبية لمواطنى أسوان ، وللشعب المصرى.

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لأهالى ومواطنى أسوان وللقيادات الدينية والطرق الصوفية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

وأكد المحافظ"، أن هذه المناسبة العزيزة نستلهم منها الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة لتحقيق المزيد من العمل والإنتاج بفضل تلاحم وتكاتف كافة قوى المجتمع الأسوانى.

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو بحضور فعاليات الإحتفالية القرآنية الكبرى التى تم تنظيمها بمركز شباب الصعايدة قبلى التابع للوحدة المحلية لقرية الكلح غرب لتكريم 2100 حافظ وحافظة للقرآن الكريم .

وذلك فى حضور كوكبة من علماء الأوقاف ومنطقة أسوان الأزهرية ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والحزبية والتنفيذية والدينية ، وتضمنت فعاليات الحفل السنوى فوز 4 من حفظة القرآن الكريم بعمرة مجانية خلال شهر سبتمبر الجارى ، علاوة على تقديم فقرة للمنشد أحمد حسن الأقصرى ، وفى نفس السياق أناب المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية عادل مرغنى للمشاركة فى حفل تكريم حفظة القرآن الكريم المتميزين ، والذى أقيم بقصر الثقافة بحضور كوكبة من القيادات الدينية وأولياء الأمور وأسر المكرمين .

ومن جانبه أثنى الدكتور إسماعيل كمال على هذه المواهب المشرفة والتى أصبحت نماذج يحتذى بها وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم للمشاركة فى حلقات ومسابقات حفظ القرآن الكريم والعمل بتعاليمه فى حياتهم ومستقبلهم .

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على تكريم أبطال المحافظة الفائزين بالمراكز المتقدمة فى البطولة العربية للأندية للجودو ، والتى أقيمت بمحافظة الإسكندرية فى أغسطس الماضى ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى ، وهم البطلة جودى إسلام ، والتى حصلت على الميدالية الفضية ، والمركز الثانى ، والتى تنافس فيها 49 نادى يمثلون 11 دولة عربية ، والبطل عدى حازم ، والذى حصل على المركز الخامس بنفس البطولة.

كما كرم المحافظ، كلا من المدرب الدكتور محمد عابد ، والدكتور محمد عبد المغيث المدرب المساعد ، وأيضاً مروة محمد المشرف العام على المشروع بمديرية الشباب والرياضة .

انطلقت منذ قليل احتفالات محافظة أسوان لإحياء ذكرى المولد النبوى الشريف من خلال تنظيم مسيرات حاشدة للطرق الصوفية.

وكان قد بعث اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

أعرب محافظ أسوان فى برقيته عن خالص التهانى القلبية نيابة عن أبناء وأهالى أسوان بكافة فئاتها وأطيافها ، متوجهاً للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وأن يديم على قيادتها السياسية المزيد من التوفيق ويكلل خطاها دائماً بالنجاح لإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة بما فيه خير الوطن والمواطنين.

