محافظ أسوان: تجهيز أماكن إقامة السرادقات لإحياء ذكرى الاحتفال بالمولد النبوى

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لأهالى ومواطنى أسوان وللقيادات الدينية والطرق الصوفية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

وأكد المحافظ"، أن هذه المناسبة العزيزة نستلهم منها الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة لتحقيق المزيد من العمل والإنتاج بفضل تلاحم وتكاتف كافة قوى المجتمع الأسوانى.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه تم التوجيه لتجهيز المنطقة المخصصة لإقامة السرادقات بأرض المعارض بجوار المسلة الناقصة من أجل الاحتفال بأعظم ذكرى فى تاريخ البشرية، وإضفاء السعادة والبهجة على أهالى محافظة أسوان ، وأبناء المحافظات المجاورة.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه بالتوازى تم تنظيم سلسلة من الحملات المكبرة للتفتيش على المطاعم والكافيهات وأماكن بيع حلوى المولد للإطمئنان على صلاحيتها وجودتها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

في سياق منفصل كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الطلاب المتميزين الذين حققوا تفوقاً ملحوظاً فى الكليات الملتحقين بها وذلك عقب حصولهم على منح دراسية مجانية مقدمة من جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان للإلتحاق بالكليات الجامعية تأكيداً على الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدنى والدولة فى دعم مسيرة التعليم والتنمية المستدامة ، فضلاً عن توفير الجمعية أيضاً لعدد 2 منحة للطالبات اللاتى اجتازوا معايير الترشح فى اختبارات اللجنة ، والتى ترتكز على البعد الإقتصادى للأسرة والمقابلة الشخصية والتفوق الدراسى فى مرحلة التعليم الثانوى .

جاء ذلك فى حضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والمهندس حسام سلطان المدير التنفيذى للجمعية .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بدور الجمعية الوطنى الرائد فى خدمة المجتمع الأسوانى ، ودعمها المستمر لمجالات التعليم والتدريب والتنمية البشرية .

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتى تجسيداً لرؤية مصر 2030 التى تضع الإستثمار فى العنصر البشرى فى مقدمة أولوياتها، وأن ما تقدمه الجمعية من منح وفرص تعليمية يعد نموذجاً يحتذى به فى المسؤولية المجتمعية حيث ساهمت خلال الأعوام الماضية فى فتح أبواب المستقبل أمام أبناء أسوان عبر توفير منح جامعية مجانية تساعد الطلاب على إستكمال مسيرتهم التعليمية فى أرقى الجامعات.