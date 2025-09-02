محافظ أسوان: تعظيم الاستفادة من الأصول وتقييم الأراضي لتعزيز الاستثمار ودعم رؤية مصر 2030

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقيادة محمد الفار لتعظيم الإستفادة من المقومات الإستثمارية الواعدة التى تزخر بها زهرة الجنوب ، إلى جانب تقييم القيمة العادلة للأراضى المخصصة للمشروعات الإستثمارية بعاصمة الإقتصاد الإفريقى .

ويأتى ذلك فى إطار التوجه الإستراتيجى للدولة نحو تعظيم الإستفادة من أصولها ، وتحويلها إلى قيمة مضافة تدعم خطط التنمية المستدامة .

وخلال اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وأيضاً المستشار القانونى للمحافظة حسام الدين مصطفى ، ومحمود أبو بيه ، بالإضافة إلى عبير عبد النبى مدير إدارة الإستثمار .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بتشجيع الإستثمار فى مختلف القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يتناسب مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأوضح بأن الهدف من هذا اللقاء هو عرض الفرص الإستثمارية لخلق آلية واضحة للتنسيق بين كافة الأجهزة لضمان تحديد القيمة السوقية العادلة للأراضى المطروحة أمام المستثمرين بما يحقق التوازن بين جذب الإستثمارات الجادة وتوفير الموارد المالية المستحقة للدولة حيث أن عملية التقييم تأتى كخطوة ضرورية لتوفير بيئة إستثمارية شفافة وعادلة تشجع على تواجد المستثمرين الجادين .

الفرص الإستثمارية

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المحافظة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات الإدارية وتوفير البنية الأساسية اللازمة ، وتبنى نظام الشباك الواحد لخدمة المستثمرين حيث أن نجاح أى مشروع إستثمارى فى أسوان يمثل إضافة حقيقية لدفع عجلة التنمية بالمحافظة .

ولفت إلى وجود لجان متخصصة تتولى مهمة المتابعة الدورية لتقييم الأراضى وتحديد الفرص الإستثمارية ذات الأولوية ، وهو ما ينعكس بالإيجاب لطرح العديد من المشروعات الإستثمارية كثيفة العمالة أمام المستثمرين لتساهم فى توفير فرص عمل حقيقة للشباب فى القطاعات المختلفة .