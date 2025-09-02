أخبار أسوان.. افتتاح سلسلة معارض أهلا مدارس بتخفيضات 30% واحتفالية لوفاء النيل وأنشطة متنوعة للأورمان

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 1/9/2025 .

شهد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات إحتفالية "وفاء النيل" ، التى تم تنظيمها لأول مرة بمشاركة واسعة من أبنائها، وخاصة ذوي الهمم ، وبدأت الفعاليات بلقاء المحافظ مع مجموعة من المشاركين فى البرنامج التدريبى " المرشد السياحى " بحديقة فريال ضمن مبادرة "سفراء الحضارة" ، أعقبها إفتتاح المحافظ معرض الرسومات الفنية والصور بمكتبة مصر العامة فى أجواء مبهجة على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية .

و تفقد المحافظ أجنحة المعرض الذى يضم 75 عمل فنى ، والتقط الصور التذكارية مع العارضين من الطلاب والطالبات بمركز تنمية قدرات المبدعين بتوجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم ، كما شارك محافظ أسوان فى فعالية "حكى تراثى عن النيل"

نجحت جمعية الأورمان فى أسوان، خلال شهر أغسطس فى تقديم العديد من الأنشطة التنموية والخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم دعم زفاف عدد (5)فتيات يتيمات وذلك من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، بالإضافة الى تسليم عدد (8)مشاريع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة أسوان.



معارض “ أهلاً مدارس ”

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض " أهلاً مدارس " بحديقة الشجرة بمدينة أسوان، وذلك ضمن 9 معارض سيتم افتتاحها بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وتنظم المعرض مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية على مدار شهر لتوفير المستلزمات المدرسية ، وأيضاً السلع الأساسية ضمن مبادرة " خفض الأسعار " وذلك بتخفيضات تصل إلى 30% بما يساهم فى تحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار ويخفف من الأعباء عن الأسر الأسوانية.

كلف اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان المسئولين بإفتتاح سلسلة معارض " أهلاً مدارس" بمدن أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو ، فيما جارى التجهيز لإفتتاح المعرض بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان ، ومركز دراو حيث يأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة لإستقبال العام الدراسى الجديد.



