بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
كيف تتحقق البركة في التجارة؟ اعرف الضوابط الفقهية للبيع والشراء
بسبب ريبيرو.. عقوبة مالية على عاشور وزيزو لتجاوز اللوائح الداخلية للفريق
مصر تستهدف زيادة السياح.. "السياحة" تعمل على ميكنة إجراءات إنشاء الفنادق
بولسونارو يواجه أخطر محاكمة.. احتمال سجن الرئيس البرازيلي السابق لأكثر من 30 عامًا
وزير الخزانة الأمريكي: قمة شنغهاي "استعراضية".. والصين والهند تدعمان آلة الحرب الروسية
يونيسف: إسرائيل تمنع دخول المساعدات وتزيد من هجماتها على غزة
وقف سائق قطار الضبعة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات
سهر الصايغ بالزي الطبي داخل قصر العيني
تقنية الموت.. إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة تثير انفجارات عنيفة في غزة
تصيب الأطفال بالهلوسة.. خطورة الألعاب الإلكترونية وضوابط ممارستها
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
محافظات

أخبار أسوان.. افتتاح سلسلة معارض أهلا مدارس بتخفيضات 30% واحتفالية لوفاء النيل وأنشطة متنوعة للأورمان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 1/9/2025 .

شهد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات إحتفالية "وفاء النيل" ، التى تم تنظيمها لأول مرة بمشاركة واسعة من أبنائها، وخاصة ذوي الهمم ، وبدأت الفعاليات بلقاء المحافظ مع مجموعة من المشاركين فى البرنامج التدريبى " المرشد السياحى " بحديقة فريال ضمن مبادرة "سفراء الحضارة" ، أعقبها إفتتاح المحافظ معرض الرسومات الفنية والصور بمكتبة مصر العامة فى أجواء مبهجة على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية .

و تفقد المحافظ أجنحة المعرض الذى يضم 75 عمل فنى ، والتقط الصور التذكارية مع العارضين من الطلاب والطالبات بمركز تنمية قدرات المبدعين بتوجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم ، كما شارك محافظ أسوان فى فعالية "حكى تراثى عن النيل" 

https://www.elbalad.news/6683693

نجحت جمعية الأورمان فى أسوان، خلال شهر أغسطس فى تقديم العديد من الأنشطة التنموية والخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم دعم زفاف عدد (5)فتيات يتيمات وذلك من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، بالإضافة الى تسليم عدد (8)مشاريع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة أسوان.


https://www.elbalad.news/6683266

معارض “ أهلاً مدارس ”

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض " أهلاً مدارس " بحديقة الشجرة بمدينة أسوان، وذلك ضمن 9 معارض سيتم افتتاحها بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وتنظم المعرض مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية على مدار شهر لتوفير المستلزمات المدرسية ، وأيضاً السلع الأساسية ضمن مبادرة " خفض الأسعار " وذلك بتخفيضات تصل إلى 30% بما يساهم فى تحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار ويخفف من الأعباء عن الأسر الأسوانية.

https://www.elbalad.news/6683701

كلف اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان المسئولين بإفتتاح سلسلة معارض " أهلاً مدارس" بمدن أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو ، فيما جارى التجهيز لإفتتاح المعرض بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان ، ومركز دراو حيث يأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة لإستقبال العام الدراسى الجديد. 


https://www.elbalad.news/6684002

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

جهود محافظة أسوان

