أجواء مبهجة.. محافظ أسوان يشارك فى فعاليات إحتفالية وفاء النيل.. شاهد

شهد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات إحتفالية "وفاء النيل" ، التى تم تنظيمها لأول مرة بمشاركة واسعة من أبنائها، وخاصة ذوي الهمم ، وبدأت الفعاليات بلقاء المحافظ مع مجموعة من المشاركين فى البرنامج التدريبى " المرشد السياحى " بحديقة فريال ضمن مبادرة "سفراء الحضارة" ، أعقبها إفتتاح المحافظ معرض الرسومات الفنية والصور بمكتبة مصر العامة فى أجواء مبهجة على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية .

و تفقد المحافظ أجنحة المعرض الذى يضم 75 عمل فنى ، والتقط الصور التذكارية مع العارضين من الطلاب والطالبات بمركز تنمية قدرات المبدعين بتوجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم ، كما شارك محافظ أسوان فى فعالية "حكى تراثى عن النيل"

قدم إسماعيل كمال التهنئة للمشاركين بمناسبة حلول إحتفالية المولد النبوى الشريف ، معبراً عن سعادته بإحياء هذا التقليد العريق الذى يجسد إرتباط المصريين منذ آلاف السنين بنهر النيل العظيم ، مصدر الخير والخلود .

وفاء النيل

وأكد إسماعيل كمال أن إحتفالية "وفاء النيل" تأتى تجسيداً لحرص المحافظة على إحياء التراث الثقافى والبيئى وتعزيز المقومات السياحية التى تنفرد بها عروس المشاتى ، ليس فقط كموطن للجمال الطبيعى ، وإنما كرمز للأصالة والحضارة الفرعونية الضاربة بجذورها على ضفاف النيل .

وأشار إلى أنه تم التوجيه بتنظيم سلسلة من الندوات والفعاليات الثقافية والفنية لرفع الوعى بأهمية نهر النيل والحفاظ عليه مما يجسد رسالة واضحة بأن حماية مياه النيل مسئولية مشتركة منا جميعاً ، وهو ما يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعتباره شريان الحياة ، لتكون هذه المناسبة نقطة إنطلاق نحو مستقبل أفضل.

وأشاد المحافظ بالمجهود المبذول للإعداد والتجهيز والتدريب المتميز للظهور بهذا المستوى والشكل الراقى ، وقد شملت الفعاليات تقديم فقرات فنية غنائية للطلاب ، فضلاً عن تكريم محافظ أسوان للمشاركين فى إحتفالية " وفاء النيل " ، والفائزين فى مسابقة عدسة على الحصاد ، وأيضاً المتميزين من ذوى الهمم بمنحهم شهادات تقدير ودروع ، بالإضافة إلى لجنة التحكيم ، وذلك تعبيراً عن دورهم فى إحياء هذه المناسبة التاريخية الهامة .