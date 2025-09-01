قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من تناول الشوفان المنقوع طوال الليل.. يسبب هذه المشكلات
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1-9-2025
هل تأثم الأم إذا تكاسلت عن تنبيه ابنها للصلاة؟.. الإفتاء توضح
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025
زلزال أفغانستان.. مـ.قتل 20 شخصا ومخاوف من ارتفاع عدد الضحايا
احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة الاختلاس طبقا للقانون
هل يجوز إخراج الزكاة بشراء حلوى المولد النبوي للفقراء؟.. الإفتاء ترد
اليوم.. بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرا؟
جذب المزيد من الاستثمارات.. الوزير يتوجه إلى الصين مبعوثا عن رئيس الجمهورية
ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟.. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان| تطورات ملف التقنين والتصالح.. والجامعة تستعد لبدء الدراسة

جهود محافظة أسوانتقرير
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 81/8/2025 أحداثا متنوعة .

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للجهود المكثفة التى قام بها جميع المسئولين بكافة الجهات المختصة لتحقيق إنجاز وتقدم متميز فى ملف التقنين، والوصول إلى المركز السادس بدلاً من المركز السادس والعشرين، وهو الذى جاء فى ظل العمل بروح الفريق الواحد، وهو ما لاقى إشادة من الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها .


شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عُقد بمقر جامعة مدينة السادات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات.


أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن هذا الملف يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعى، وتنظيم النمو العمرانى، وحماية حقوق المواطنين.


جهود متنوعة

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على سرعة التدخل الفورى مع أى حالات مستحدثة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم المادى والفنى اللازم للإنتهاء من التعامل معها وإزالتها فى المهد .


أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه منذ تولى مسئولية المحافظة فى يوليو 2024 ، وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ونحن نعمل على قدم وساق لدفع عجلة ووتيرة العمل بمختلف المشروعات الجارية ، مع إعادة إحياء المشروعات المتعثرة والمتراكمة منذ سنوات.


أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم الإستعداد المبكر لإنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026 ، ليكون عام متميز وجيد من خلال خلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لزيادة التحصيل الدراسى لديهم ، وتأهيلهم لحصد المراكز الأولى فى المراحل التعليمية المختلفة حيث سيتم مراجعة إدخال المرافق العامة لـ 23 مدرسة جديدة ، بالإضافة إلى الصيانة الشاملة والبسيطة لـ 55 مدرسة .


أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة التعاون والتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله عبد الهادى ، فى مجالات مكافحة الإدمان وتعاطى المخدارات من خلال تنفيذ المبادرة المحلية “ أسوان بلا إدمان ”، وتنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتعديات ، والمرور ، وضبط عربات الحنطور وغيرها. 

أشار اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلى أننا نعمل كجهاز تنفيذى بروح الفريق الواحد من أجل العمل على تلافى السلبيات والتحديات لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل 8 مستشفيات و 89 وحدة صحية ومركز طبى ، والتى تم التشغيل الرسمى لها بداية يوليو الماضى وذلك من خلال الإسراع فى إنهاء مشروعات إحلال وتجديد مستشفيات نصر النوبة والسباعية والتأمين الصحى ، وكذا الإرتقاء بأداء الكوادر الطبية والبشرية ، ودعم الوحدات الصحية والمستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتلبية الإحتياجات والمطالب الجماهيرية.


