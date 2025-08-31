جامعة أسوان تستعد للعام الجامعي الجديد بخطط متكاملة لضمان انتظام العملية التعليمية

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عُقد بمقر جامعة مدينة السادات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة رؤساء الجامعات.

وأكد الدكتور لؤي نصرت أهمية الاستعداد المبكر للعام الجامعي الجديد، موضحًا أن جامعة أسوان تعمل وفق خطة متكاملة تشمل الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأضاف “نصرت”: "في جامعة أسوان نضع مصلحة الطالب في قلب أولوياتنا، ونحرص على تقديم بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة، من خلال الاستعداد المبكر للعام الجامعي الجديد، وإعلان الجداول الدراسية في وقت مناسب، كما وجه الدكتور أيمن عاشور خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بما يسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية منذ اليوم الأول".

وأعرب الدكتور نصرت عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مشيدًا بمبادرة "كن مستعدًا – مليون مؤهل مبتكر"، التي تعكس حرص الوزارة على تأهيل الشباب لسوق العمل وربط الدراسة الأكاديمية بالاحتياجات العملية، والتي يقوم بتنفيذها مركز التطوير المهني بجامعة أسوان كمرحلة أولى ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، كأحد المراكز الجامعية المشاركة على مستوى الجامعات.

وأكد «نصرت» أن البرنامج موجه للطلاب الحاصلين على درجات من كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

وأضاف: "إن البرنامج سيزود الطلاب بالأسس النظرية والمهنية التي تركز على مكافحة الإدمان وتأهيل المرضى، بما يعزز الفهم العميق لهذه المشكلة الاجتماعية والنفسية، ويساعدهم على تطبيق أساليب التدخل المهني في المؤسسات العلاجية".

وفي خطوة إضافية لتفعيل دور الجامعة في مواجهة الإدمان، تم الاتفاق على إنشاء «بيت تطوع» لصندوق مكافحة الإدمان داخل جامعة أسوان، وهو مركز مخصص لتنفيذ الأنشطة التوعوية والمبادرات الاجتماعية داخل الحرم الجامعي.

كما سيتم تضمين مكون توعوي في كافة القوافل التعليمية والصحية التي تقوم بها الجامعة، بهدف زيادة الوعي بمخاطر المخدرات الاصطناعية وأثرها المدمر على المجتمع.