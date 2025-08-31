محافظ أسوان: سرعة التعامل مع المخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على سرعة التدخل الفورى مع أى حالات مستحدثة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم المادى والفنى اللازم للإنتهاء من التعامل معها وإزالتها فى المهد .

وأكد محافظ أسوان على أهمية التعامل مع هذا الملف الذى يشهد متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبتنسيق وإشراف مباشر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض من أجل الحفاظ حق الدولة والشعب فى أراضيه.

بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

وخلال الإجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على إستعراض تقارير تفصيلية حول مستجدات ملف المتغيرات المكانية ومعدلات الإنجاز المحققة خلال الفترة الماضية بنسبة إستجابة فورية بلغت 70% من إجمالى المتغيرات التي تم رصدها عبر المنظومة والبالغ عددها 67 ألف و910 نقطة .

المتغيرات المكانية

ووجه الدكتور إسماعيل كمال رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع تقارير الرصد الواردة من وحدة المتغيرات، مع الإلتزام بإرسال تقارير يومية موثقة بالإجراءات المنفذة ، لافتاً إلى أن أى تهاون أو تأخير فى إتخاذ اللازم حيال تلك المتغيرات سيتم مواجهته بمنتهى الحزم، لما له من تأثير مباشر على إستقرار المنظومة العمرانية وتنفيذ خطة المحافظة والدولة فى الحفاظ على أراضيها .

فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن هذا الملف يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية بإعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الإستقرار المجتمعى ، وتنظيم النمو العمرانى، وحماية حقوق المواطنين .

وأشاد بالجهود المبذولة لبعض الوحدات المحلية للتعامل مع الطلبات المقدمه وإنهاؤها بنسبة 100% ومنها الوحدات المحلية لمدن كلابشة والبصيلية والرديسية ونصر النوبة ، فى حين أن نسب الإنجاز فى الوحدات المحلية لمدينتى إدفو والسباعية وصلت إلى 99,6% .