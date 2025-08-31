قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان :تحقيق إنجاز وتقدم فى ملف التقنين بالوصول للمركز السادس

محافظ أسوان
محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للجهود المكثفة التى قام بها جميع المسئولين بكافة الجهات المختصة لتحقيق إنجاز وتقدم متميز فى ملف التقنين ، والوصول إلى المركز السادس بدلاً من المركز السادس والعشرين ، وهو الذى جاء فى ظل العمل بروح الفريق الواحد ، وهو ما لاقى إشادة من الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها .

وناشد الدكتور إسماعيل كمال أصحاب طلبات التقنين بضرروة إستثمار هذه الفرصة للإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ، ولاسيما أنه فى حالة تطبيق القانون الجديد للتقنين لا يحق إسترداد أى مبالغ مالية ، وسيقوم بإعادة الدورة من جديد ، أما من قام بإنهاء إجراءات ما عاد عليه بالنفع ففى هذه الحالة سيسمح له بإستكمال الإجراءات فى التقنين الجديد الذى سيتم التعامل به قريباً .

وكلف محافظ أسوان المسئولين بأهمية الإسراع فى إنهاء الإجراءات وتذليل كافة المعوقات التى تواجه المواطنين فى إستكمال طلبات التقينين المقدمة بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وفي ذات الوقت تحقيق الأمن القانونى للمواطنين واضعى اليد الجادين .

ملف التقنين

فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن هذا الملف يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية بإعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الإستقرار المجتمعى ، وتنظيم النمو العمرانى، وحماية حقوق المواطنين ، مشيداً بالجهود المبذولة لبعض الوحدات المحلية للتعامل مع الطلبات المقدمه وإنهاؤها بنسبة 100% ومنها الوحدات المحلية لمدن كلابشة والبصيلية والرديسية ونصر النوبة ، فى حين أن نسب الإنجاز فى الوحدات المحلية لمدينتى إدفو والسباعية وصلت إلى 99,6% .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

