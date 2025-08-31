قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

أخبار أسوان.. حل مشاكل كسورات مفاجئة للمياه والصرف.. وافتتاح تدريب المرأة تقود.. وتنفيذ مبادرة السرد القرآني

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 30/8/2025 أحداث متنوعة .

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على التواجد الميدانى مع أطقم العمل والصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور رقم 11 قطر 600 مللى نوعية GRP أمام منطقة فيلة.


https://www.elbalad.news/6681530

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات المرحلة الرابعة ضمن البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " والتى تقام بمكتبة مصر العامة حيث يأتى ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجدية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات .


https://www.elbalad.news/6681669

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بأقسام الإيرادات بالوحدات المحلية والديوان العام من خلال تسليمهم شهادات تقدير وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة وتفانيهم فى أداء واجبهم بجد وإخلاص مما إنعكس على زيادة نسب تحصيل المتأخرات بما أسهم فى تعزيز الموارد الذاتية للمحافظة خلال العام المالى المنقضى 2024 / 2025 .


https://www.elbalad.news/6681682

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته المكثفة لجميع الأجهزة التنفيذية بضرورة الإستعداد المبكر للعام الدراسى الجديد من خلال إفتتاح سلسلة معارض "أهلاً مدارس" بمختلف المراكز والمدن وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة فى ظل التخفيضات التى ستشهدها المعارض بنسبة تصل إلى 30 % .

https://www.elbalad.news/6681674

جهود متنوعة

تايع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور رقم 11 أمام منطقة فيله قطر 600 مللى نوعية ( GRP ) .


https://www.elbalad.news/6681842

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن قانون الإيجار القديم أصبح محل إهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعتباره أحد أهم الملفات التى تمس حياة ملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين ، وهو ما يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .


https://www.elbalad.news/6681917

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض ومناقشة التحديات والمشاكل التى تواجه مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة بهدف تعظيم الإستفادة من المقومات الزراعية ، وتحقيق أكبر عوائد إقتصادية من الحاصلات التى تتميز بها أراضى هذا المشروع الحيوى والذى يضم زمام  65 ألف فدان يتم ريها عبر 11 محطة .

https://www.elbalad.news/6681911

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الأجهزة والمديريات الخدمية بالإسراع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات التى تم التعاقد عليها فى الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2025/ 2026 .

https://www.elbalad.news/6681900

شهدت معاهد منطقة أسوان الأزهرية، ومنطقة وعظ أسوان، ومكاتب التحفيظ تفعيل مبادرة " اليوم العالمي للسرد القرآني" وذلك وسط متابعة ميدانية من الشيخ الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان .

https://www.elbalad.news/6681925

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للجهود المكثفة التى قام بها فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى على مدار الساعات الماضي.


https://www.elbalad.news/6681912

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

