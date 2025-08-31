أخبار أسوان.. حل مشاكل كسورات مفاجئة للمياه والصرف.. وافتتاح تدريب المرأة تقود.. وتنفيذ مبادرة السرد القرآني

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 30/8/2025 أحداث متنوعة .

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على التواجد الميدانى مع أطقم العمل والصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور رقم 11 قطر 600 مللى نوعية GRP أمام منطقة فيلة.



افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات المرحلة الرابعة ضمن البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " والتى تقام بمكتبة مصر العامة حيث يأتى ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجدية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات .



كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بأقسام الإيرادات بالوحدات المحلية والديوان العام من خلال تسليمهم شهادات تقدير وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة وتفانيهم فى أداء واجبهم بجد وإخلاص مما إنعكس على زيادة نسب تحصيل المتأخرات بما أسهم فى تعزيز الموارد الذاتية للمحافظة خلال العام المالى المنقضى 2024 / 2025 .



أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته المكثفة لجميع الأجهزة التنفيذية بضرورة الإستعداد المبكر للعام الدراسى الجديد من خلال إفتتاح سلسلة معارض "أهلاً مدارس" بمختلف المراكز والمدن وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة فى ظل التخفيضات التى ستشهدها المعارض بنسبة تصل إلى 30 % .

جهود متنوعة

تايع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور رقم 11 أمام منطقة فيله قطر 600 مللى نوعية ( GRP ) .



أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن قانون الإيجار القديم أصبح محل إهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعتباره أحد أهم الملفات التى تمس حياة ملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين ، وهو ما يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .



ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض ومناقشة التحديات والمشاكل التى تواجه مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة بهدف تعظيم الإستفادة من المقومات الزراعية ، وتحقيق أكبر عوائد إقتصادية من الحاصلات التى تتميز بها أراضى هذا المشروع الحيوى والذى يضم زمام 65 ألف فدان يتم ريها عبر 11 محطة .

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الأجهزة والمديريات الخدمية بالإسراع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات التى تم التعاقد عليها فى الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2025/ 2026 .

شهدت معاهد منطقة أسوان الأزهرية، ومنطقة وعظ أسوان، ومكاتب التحفيظ تفعيل مبادرة " اليوم العالمي للسرد القرآني" وذلك وسط متابعة ميدانية من الشيخ الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان .

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للجهود المكثفة التى قام بها فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى على مدار الساعات الماضي.



