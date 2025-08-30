قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي
حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي
التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها
رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية
بتوجيهات الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر
عبد العاطي لنظيرته اللاتفية: المجتمع الدولي يجب أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟
بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة
بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: إستعدادات للعام الدراسى وإنهاء مشروعات "حياة كريمة" وضبط الأسواق

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته المكثفة لجميع الأجهزة التنفيذية بضرورة الإستعداد المبكر للعام الدراسى الجديد من خلال إفتتاح سلسلة معارض "أهلاً مدارس" بمختلف المراكز والمدن وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة فى ظل التخفيضات التى ستشهدها المعارض بنسبة تصل إلى 30 % والتى سيتم إقامتها بواسطة مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المختصة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

ووجه المحافظ إلى زيادة وتيرة العمل بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، والتى حققت المحافظة فيها معدلات إنجاز كبيرة خلال الفترة الماضية وصلت لنحو 80 % ، وهو الذى يتطلب مزيد من التعاون بين الجميع لنهو المشروعات المتبقية حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات وما تحققه من عوائد إيجابية عديدة لتحسين مستوى المعيشة ، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة له.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

جهود مكثفة

كما أكد الدكتور إسماعيل كمال على مواصلة لجان التفتيش بالمرور الميدانى الدورى على المراكز والمدن لمتابعة الملفات الخدمية ، والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين عبر تقديم حلول واقعية على الأرض ، بجانب تنفيذ حملات تفتيشية لفحص الشكاوى الخاصة بالتعديات على أملاك الدولة ، ومخالفات التراخيص والإشغالات .

وكلف المحافظ بأن يتم بالتوازى إستكمال سلسلة الحملات المكبرة لضبط الأسواق ، والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ، مع تعزيز دور الرقابة لمنع أى ممارسات إحتكارية وضبط الأسعار بشكل مستمر .

وأشار إسماعيل كمال إلى أن المحافظة تولى إهتمام بملف التعديات على أراضى الدولة ، وهذا يستلزم التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأجهزة الأمنية وكافة الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد مخالفات البناء العشوائى والتعديات ، وأن تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن يعتمد بشكل مباشر على مدى نجاحهم فى مواجهة هذه الظاهرة .

وقدم المحافظ شكره وتقديره للواء عبد الله عبد الهادى مدير أمن أسوان على التعاون المثمر والبناء خلال الفترة الحالية ، والذي يعكس روح التنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية والأمنية فى سبيل الحفاظ على حقوق الدولة وصالح المواطن الأسوانى .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان: إستعدادات للعام الدراسى وإنهاء مشروعات "حياة كريمة" وضبط الأسواق

تكريم

محافظ أسوان يكرم موظفى الإيرادات لتميزهم في زيادة التحصيل وتعزيز الموارد الذاتية

جانب من الجولة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال الإنتهاء من رفع 675 ألف طن تراكمات

بالصور

عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض العظام والأسنان والمسالك البولية

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

فيديو

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد