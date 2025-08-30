محافظ أسوان: إستعدادات للعام الدراسى وإنهاء مشروعات "حياة كريمة" وضبط الأسواق

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته المكثفة لجميع الأجهزة التنفيذية بضرورة الإستعداد المبكر للعام الدراسى الجديد من خلال إفتتاح سلسلة معارض "أهلاً مدارس" بمختلف المراكز والمدن وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة فى ظل التخفيضات التى ستشهدها المعارض بنسبة تصل إلى 30 % والتى سيتم إقامتها بواسطة مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المختصة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

ووجه المحافظ إلى زيادة وتيرة العمل بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، والتى حققت المحافظة فيها معدلات إنجاز كبيرة خلال الفترة الماضية وصلت لنحو 80 % ، وهو الذى يتطلب مزيد من التعاون بين الجميع لنهو المشروعات المتبقية حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات وما تحققه من عوائد إيجابية عديدة لتحسين مستوى المعيشة ، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة له.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

جهود مكثفة

كما أكد الدكتور إسماعيل كمال على مواصلة لجان التفتيش بالمرور الميدانى الدورى على المراكز والمدن لمتابعة الملفات الخدمية ، والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين عبر تقديم حلول واقعية على الأرض ، بجانب تنفيذ حملات تفتيشية لفحص الشكاوى الخاصة بالتعديات على أملاك الدولة ، ومخالفات التراخيص والإشغالات .

وكلف المحافظ بأن يتم بالتوازى إستكمال سلسلة الحملات المكبرة لضبط الأسواق ، والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ، مع تعزيز دور الرقابة لمنع أى ممارسات إحتكارية وضبط الأسعار بشكل مستمر .

وأشار إسماعيل كمال إلى أن المحافظة تولى إهتمام بملف التعديات على أراضى الدولة ، وهذا يستلزم التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأجهزة الأمنية وكافة الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد مخالفات البناء العشوائى والتعديات ، وأن تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن يعتمد بشكل مباشر على مدى نجاحهم فى مواجهة هذه الظاهرة .

وقدم المحافظ شكره وتقديره للواء عبد الله عبد الهادى مدير أمن أسوان على التعاون المثمر والبناء خلال الفترة الحالية ، والذي يعكس روح التنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية والأمنية فى سبيل الحفاظ على حقوق الدولة وصالح المواطن الأسوانى .