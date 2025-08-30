قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد
تشكيل بيراميدز بطل أفريقيا المتوقع أمام الأهلي بالدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على التواجد الميدانى مع أطقم العمل والصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور رقم 11 قطر 600 مللى نوعية GRP أمام منطقة فيلة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إنهاء أعمال الإصلاح ومعالجة الكسر بالتوازى مع أعمال شفط وتصريف كميات المياه المتدفقة، ولا سيما أن التدخل السريع يهدف إلى تقليل أى آثار سلبية على المواطنين. 

وأثناء تفقده لجهود شركة المياه فى حضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، واللواء رماح السيد، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى، معاون المحافظ، بالإضافة إلى المهندس محمد علي، مدير قطاع الصرف الصحى بالشركة.

جهود متنوعة 

وقال الدكتور إسماعيل كمال إنه جار التنسيق المباشر مع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً مع الدكتور شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس ممدوح رسلان، من أجل تنفيذ مشروع إنشاء رافع المشتل لخدمة منطقة الكرور وحل المشكلات الناجمة عن المحطة الحالية، حيث سيتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة ضمن خطة المشروعات العاجلة الخاصة بمنظومة الصرف الصحى وتحسين البنية التحتية بالمحافظة.

ووجه محافظ أسوان باستمرار توفير فناطيس وسيارات مياه الشرب النقية بشكل دورى لتغطية احتياجات المواطنين فى منطقة الكرور والمناطق المحيطة لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح، مع سرعة الاتصال على الخط الساخن 125 لطلب سيارات مياه الشرب بالمجان فى حالة الحاجة لذلك، ويمكنكم الاطلاع على آخر المستجدات ومتابعة أعمال الإصلاح أولاً بأول من خلال الصفحة الرسمية بالمحافظة.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات متتالية لإزالة الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات. 

وهو الذى توازى مع مواصلة إدارة الحدائق بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار. 

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانه .. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالأداب تضعها فى الكلبش

الاهلي

محسن صالح ينتقد إدارة الاهلي بسبب عقود اللاعبين.. ماذا قال؟

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | منشور يحذر الفتيات من سرقة صورهن ونشرها بمواقع إباحـ ية .. طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

‏ChatGPT

مفاجآت في واقعة تخلص شاب من حياته بمعاونة ChatGPT.. تفاصيل

الطفلة مايان

بعد وفاة مايان.. 5 طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

بالصور

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد