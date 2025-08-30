محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على التواجد الميدانى مع أطقم العمل والصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسى لمحطة الكرور رقم 11 قطر 600 مللى نوعية GRP أمام منطقة فيلة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إنهاء أعمال الإصلاح ومعالجة الكسر بالتوازى مع أعمال شفط وتصريف كميات المياه المتدفقة، ولا سيما أن التدخل السريع يهدف إلى تقليل أى آثار سلبية على المواطنين.

وأثناء تفقده لجهود شركة المياه فى حضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، واللواء رماح السيد، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى، معاون المحافظ، بالإضافة إلى المهندس محمد علي، مدير قطاع الصرف الصحى بالشركة.

جهود متنوعة

وقال الدكتور إسماعيل كمال إنه جار التنسيق المباشر مع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً مع الدكتور شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس ممدوح رسلان، من أجل تنفيذ مشروع إنشاء رافع المشتل لخدمة منطقة الكرور وحل المشكلات الناجمة عن المحطة الحالية، حيث سيتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة ضمن خطة المشروعات العاجلة الخاصة بمنظومة الصرف الصحى وتحسين البنية التحتية بالمحافظة.

ووجه محافظ أسوان باستمرار توفير فناطيس وسيارات مياه الشرب النقية بشكل دورى لتغطية احتياجات المواطنين فى منطقة الكرور والمناطق المحيطة لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح، مع سرعة الاتصال على الخط الساخن 125 لطلب سيارات مياه الشرب بالمجان فى حالة الحاجة لذلك، ويمكنكم الاطلاع على آخر المستجدات ومتابعة أعمال الإصلاح أولاً بأول من خلال الصفحة الرسمية بالمحافظة.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات متتالية لإزالة الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات.

وهو الذى توازى مع مواصلة إدارة الحدائق بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار.

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين.