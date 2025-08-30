قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن يخيم على بورسعيد.. وفاة طارق الشناوي مدرب حراس الناشئين بالمصري
أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع مترو الإسكندرية | شاهد
أول ظهور بعد العلاج.. أنغام مفاجأة كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة
تصادم بين ملاكي وربع نقل بمحور حسب الله الكفراوي يتسبب في إصابة شخص
إعلام عبري يتحدث عن أسر المقاومة الفلسطينية لـ 4 جنود إسرائيليين
مفاجآت اغسطس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم
ضابط أمريكي مستقيل: إسرائيل تعزل شمال غزة وتجوع السكان عمدا
ختم المصحف في جلسة واحدة.. كيف ينفذ الأزهر يوم السرد القرآني ؟
أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت
جاك S2 موديل 2024.. أرخص سيارة رياضية مستعملة
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 اليوم
محمد رمضان يشوق الجمهور لـ أغنية جدة مع المطرب السعودي عايض يوسف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| رفع الإشغالات وحملات لضبط الأسواق .. المحافظ يستمع لمطالب المواطنين بعد صلاة الجمعة

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق:  29/8/2025 احداث متنوعة. 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات متتالية لإزالة الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات. 

وهو الذى توازى بمواصلة إدارة الحدائق بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار. 

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والميادين ، وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

https://www.elbalad.news/6680853

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الاستماع لمطالب المواطنين عقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد مجمع أبو شوك الإسلامى بشارع كسر الحجر ، موجهاً المسئولين بالجهات المختصة بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، والشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب القيادات العسكرية والدينية والتنفيذية. 

وألقى خطبة الجمعة الشيخ عبد الله محمود، والتى جاءت تحت عنوان "سماحة الإسلام"، حيث تناولت قيم الرحمة والإعتدال التى دعا إليها ديننا الحنيف، وهو ما دعا إليه أيضاً نبينا الكريم، والذى نحتفى بمولده الشريف خلال الأيام القادمة. 

https://www.elbalad.news/6680835

جهود متنوعة 

فى ضوء توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف جهود سلسلة الحملات المكبرة للجان المشتركة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار ، بجانب التفتيش على جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة ، ولاسيما حلوى المولد النبوى الشريف والأسماك المملحة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 

علاوة على متابعة الإلتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار ولاسيما " مبادرة خفض الأسعار " الجارى تطبيقها داخل المجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف الحفاظ على الصحة العامة. 

https://www.elbalad.news/6680844

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكاتف جميع الإدارات والعمل بروح الفريق الواحد من أجل دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء داخل المحافظة. 

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعلاء روح التعاون ، وهو الذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والهادفة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة وفقاً لرؤية مصر 2030 من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية ، وتكثيف الجهود لإزالة المعوقات ، ومتابعة المشروعات الجارية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى. 

https://www.elbalad.news/6681117

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

ترشيحاتنا

الإفتاء

هل النوم على جنابة حرام شرعا؟.. الإفتاء تجيب

أذكار المساء

أذكار المساء الصحيحة كما وردت عن النبي.. لا تضيع ثوابها

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يصل أرض الوطن بعد جولة آسيوية

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد