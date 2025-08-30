أخبار أسوان| رفع الإشغالات وحملات لضبط الأسواق .. المحافظ يستمع لمطالب المواطنين بعد صلاة الجمعة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 29/8/2025 احداث متنوعة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات متتالية لإزالة الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات.

وهو الذى توازى بمواصلة إدارة الحدائق بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار.

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والميادين ، وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الاستماع لمطالب المواطنين عقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد مجمع أبو شوك الإسلامى بشارع كسر الحجر ، موجهاً المسئولين بالجهات المختصة بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، والشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب القيادات العسكرية والدينية والتنفيذية.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ عبد الله محمود، والتى جاءت تحت عنوان "سماحة الإسلام"، حيث تناولت قيم الرحمة والإعتدال التى دعا إليها ديننا الحنيف، وهو ما دعا إليه أيضاً نبينا الكريم، والذى نحتفى بمولده الشريف خلال الأيام القادمة.

جهود متنوعة

فى ضوء توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف جهود سلسلة الحملات المكبرة للجان المشتركة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار ، بجانب التفتيش على جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة ، ولاسيما حلوى المولد النبوى الشريف والأسماك المملحة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

علاوة على متابعة الإلتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار ولاسيما " مبادرة خفض الأسعار " الجارى تطبيقها داخل المجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف الحفاظ على الصحة العامة.

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكاتف جميع الإدارات والعمل بروح الفريق الواحد من أجل دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء داخل المحافظة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعلاء روح التعاون ، وهو الذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والهادفة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة وفقاً لرؤية مصر 2030 من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية ، وتكثيف الجهود لإزالة المعوقات ، ومتابعة المشروعات الجارية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

