محافظ أسوان: تكاتف الإدارات وتطبيق التحول الرقمى ركيزتان لرفع الأداء المؤسسى

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكاتف جميع الإدارات والعمل بروح الفريق الواحد من أجل دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء داخل المحافظة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعلاء روح التعاون ، وهو الذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والهادفة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة وفقاً لرؤية مصر 2030 من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية ، وتكثيف الجهود لإزالة المعوقات ، ومتابعة المشروعات الجارية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات التنفيذية.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بملف التحول الرقمى بإعتباره ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الحكومية ، وأن محافظة أسوان تعمل على إستثمار هذه المنظومة وتعظيم دورها بشكل متكامل من خلال تحديد أهداف واضحة للمرحلة الراهنة بما يسهم فى تحقيق السرعة والشفافية فى تقديم الخدمات للمواطنين فى أسرع وقت وبأقل مجهود للتيسير عليهم .

جهود متنوعة

وشدد المحافظ على أن هناك تقييماً شاملاً ودورياً لجميع المسئولين فى الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والقطاعات المختلفة حيث يعتمد هذا التقييم على مؤشرات الأداء الفعلى ومجموعة من المعايير ، ومدى القدرة على تنفيذ التكليفات والتعامل مع الملفات المتنوعة والإستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين ، مع تقييم مراكز الخدمات التكنولوجية لضمان جودتها وتذليل العقبات وفحص الشكاوى والتفاعل الفورى معها ، وذلك للوصول إلى الهدف الآسمى الذى يتمثل فى رفع كفاءة الأداء المؤسسى والإرتقاء بجودة الخدمات على الوجه الأكمل .

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الإستماع لمطالب المواطنين عقب أداؤه لصلاة الجمعة بمسجد مجمع أبو شوك الإسلامى بشارع كسر الحجر ، موجهاً المسئولين بالجهات المختصة بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .