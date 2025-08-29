قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القناة الناقلة ومعلق وموعد مباراة الأهلي و بيراميدز
أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في سبتمبر 2025
أحمد حسن: أتمنى ألا يكون كلام الوزير عن عقود اللاعبين مجرد تصريحات
مابين حرجة وخطيرة .. حدث أمني خطير بغزة وإصابة 9 من جنود الاحتلال
أسرة تووليت وأصدقائه مفاجأة حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة
بعد مقترح تغليظها بسبب التيك توكرز.. ما عقوبة غسل الأموال؟
ختام مهرجان العلمين الجديدة.. كايروكي يدعم القضية الفلسطينية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-8-2025
اليوم.. الأزهر ينفذ فعاليات يوم السرد القرآني للطلاب داخل مصر وخارجها
ميدو عادل يروي سرّ لقائه بالزعيم عادل إمام «7 ساعات»
حبس شبكة منافية للآداب تستخدم أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة
الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: تكاتف الإدارات وتطبيق التحول الرقمى ركيزتان لرفع الأداء المؤسسى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكاتف جميع الإدارات والعمل بروح الفريق الواحد من أجل دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء داخل المحافظة. 

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعلاء روح التعاون ، وهو الذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والهادفة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة وفقاً لرؤية مصر 2030 من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية ، وتكثيف الجهود لإزالة المعوقات ، ومتابعة المشروعات الجارية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى. 

جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات التنفيذية. 

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بملف التحول الرقمى بإعتباره ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الحكومية ، وأن محافظة أسوان تعمل على إستثمار هذه المنظومة وتعظيم دورها بشكل متكامل من خلال تحديد أهداف واضحة للمرحلة الراهنة بما يسهم فى تحقيق السرعة والشفافية فى تقديم الخدمات للمواطنين فى أسرع وقت وبأقل مجهود للتيسير عليهم .

جهود متنوعة 

وشدد المحافظ على أن هناك تقييماً شاملاً ودورياً لجميع المسئولين فى الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والقطاعات المختلفة حيث يعتمد هذا التقييم على مؤشرات الأداء الفعلى ومجموعة من المعايير ، ومدى القدرة على تنفيذ التكليفات والتعامل مع الملفات المتنوعة والإستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين ، مع تقييم مراكز الخدمات التكنولوجية لضمان جودتها وتذليل العقبات وفحص الشكاوى والتفاعل الفورى معها ، وذلك للوصول إلى الهدف الآسمى الذى يتمثل فى رفع كفاءة الأداء المؤسسى والإرتقاء بجودة الخدمات على الوجه الأكمل .

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الإستماع لمطالب المواطنين عقب أداؤه لصلاة الجمعة بمسجد مجمع أبو شوك الإسلامى بشارع كسر الحجر ، موجهاً المسئولين بالجهات المختصة بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

حملات على الأعلاف

حملات مكثفة.. الزراعة تضبط مخزنين للأعلاف المغشوشة في سوهاج

الدكتور كريم زكي الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين

أمين البيطريين: صندوق مرضى السرطان صرف 4 ملايين لصالح 45 طبيبا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تلتقي ممثلي مؤسسة ظواهر بالأقصر لمناقشة المشروعات المنفذة

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. استمع ثم تحدّث

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد