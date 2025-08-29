محافظ أسوان يوجه المسئولين لتلبية مطالب المواطنين وفق الإمكانيات المتاحة

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الاستماع لمطالب المواطنين عقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد مجمع أبو شوك الإسلامى بشارع كسر الحجر ، موجهاً المسئولين بالجهات المختصة بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، والشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب القيادات العسكرية والدينية والتنفيذية.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ عبد الله محمود، والتى جاءت تحت عنوان "سماحة الإسلام"، حيث تناولت قيم الرحمة والإعتدال التى دعا إليها ديننا الحنيف، وهو ما دعا إليه أيضاً نبينا الكريم، والذى نحتفى بمولده الشريف خلال الأيام القادمة.

جهود متنوعة

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال أن محافظة أسوان تسعى جاهدة لترسيخ هذه القيم حيث إن سماحة الإسلام هى الركيزة الأساسية التى تضمن التماسك المجتمعى والتعايش السلمى بين كافة أفراد المجتمع ، موضحاً أن هذه الرسائل تتكامل مع رؤية القيادة السياسية فى بناء الإنسان المصرى على أسس من الأخلاق والعلم والإيمان بما يواكب إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وثمن المحافظ دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف فى نشر الفكر الوسطى المستنير وتوعية المواطنين بالقيم الدينية الصحيحة ومواجهة الأفكار الهدامة ، وهو ما نشهده فى هذه المحافظة العريقة.

وفى ضوء توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف جهود سلسلة الحملات المكبرة للجان المشتركة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار ، بجانب التفتيش على جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة ، ولاسيما حلوى المولد النبوى الشريف والأسماك المملحة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

علاوة على متابعة الإلتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار ولاسيما " مبادرة خفض الأسعار " الجارى تطبيقها داخل المجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف الحفاظ على الصحة العامة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بتنظيم حملة ميدانية بنطاق الأحياء المختلفة حيث تم المرور على شوادر بيع حلوى المولد النبوى الشريف ، ومحلات الأسماك المملحة والأنشطة التجارية المتنوعة.