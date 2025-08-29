أخبار أسوان| برنامج تدريبي.. حملات بالأسواق.. حزمة مشروعات للمياه.. وتهنئة بالمولد النبوى

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 28/8/2025.

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ختام البرنامج التدريبى لـ 50 من المتدربين بالجهات المختلفة على دراسات الجدوى القبلية وعرض مشروعات الخطة الإستثمارية لقطاع برامج التنمية المحلية .

وفى كلمته رحب الدكتور إسماعيل كمال بإستضافة المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى الخاص بآليات وأدوات إعداد دراسات الجدوى بمشاركة القطاعات والإدارات ذات الصلة ، مثمناً تنفيذ هذا البرنامج التدريبى الذى يأتى ضمن خطة عمل مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية الرامية إلى تطوير أنظمة العمل على المستويين المركزى والمحلى وتعزيز مجالات التنمية الإقتصادية المحلية ، مع تزويد الكوادر التنفيذية بالأدوات الحديثة لتقييم وإعداد مشروعات تنموية فعالة بما يلبى أولويات وإحتياجات المواطنين .

https://www.elbalad.news/6679825

استكملت اللجان المشتركة تنفيذ الحملات الصباحية والمسائية لضبط حركة تداول السلع الغذائية بالأسواق تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من أجل التأكد من جودة وسلامة المعروضات من المنتجات المختلفة وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وبناءاً على تكليفات الدكتور إسماعيل كمال، واصل اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ قيادة الحملات المكبرة على السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت والمخازن وثلاجات حفظ المواد الغذائية، فضلاً عن أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد النبوى الشريف بدائرة المحافظة.



https://www.elbalad.news/6679831

جهود متنوعة

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمهندس ممدوح رسلان برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة محافظ أسوان لحزمة المشروعات العاجلة التى تم اعتمادها بقطاع مياه الشرب بأسوان، والتى تم إنجازها بالكامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

https://www.elbalad.news/6679829

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو وذلك فى إطار روح المحبة والتعاون البناء بين المحافظة وأحد أهم الأديرة باعتباره مقصداً رئيسياً للنشاط الكنسى والاجتماعي على مستوى الصعيد.



https://www.elbalad.news/6679932