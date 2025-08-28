أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بإدفو يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة المولد النبوي

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو وذلك فى إطار روح المحبة والتعاون البناء بين المحافظة وأحد أهم الأديرة باعتباره مقصداً رئيسياً للنشاط الكنسى والاجتماعي على مستوى الصعيد.

ومن جانبه عبر الدكتور إسماعيل كمال عن شكره وتقديره لهذه الزيارة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن جميع المصريين شركاء فى البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات مصرنا الغالية ، مشيراً إلى أن روح الإخاء والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى هذه المحافظة العريقة.

فيما قدم نيافة الأنبا أرسانيوس خالص التهانى لمحافظ أسوان بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.

المولد النبوي

وأكد على أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية ، ويتواكب مع ذلك الدور الإنساني الذى يقوم به محافظ أسوان فى تقديم أوجه الرعاية للبسطاء والأسر الأكثر احتياجًا بما يسهم فى رسم الفرحة والسعادة على وجوههم وجبر خواطرهم.

فيما التقى الدكتور إسماعيل كمال بالمهندس ممدوح رسلان برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة الشركة بأسوان ، فضلاً عن المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة ، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بشركة القاهرة الكبرى، والمهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة الصرف الصحي بشركة القاهرة الكبرى.

وتناول اللقاء المشروعات العاجلة التي تم تنفيذها بالمناطق الساخنة بإجمالي 10 مشروعات باعتمادات مالية 500 مليون جنيه، والتي أعلن عنها الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.