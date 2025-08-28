قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان: إنجاز حزمة المشروعات العاجلة بقطاع مياه الشرب بالنقاط الساخنة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمهندس ممدوح رسلان برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة محافظ أسوان لحزمة المشروعات العاجلة التى تم اعتمادها بقطاع مياه الشرب بأسوان، والتى تم إنجازها بالكامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحضر اللقاء المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة الشركة بأسوان، فضلاً عن المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بشركة القاهرة الكبرى ، والمهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة الصرف الصحى بشركة القاهرة الكبرى.

حزمة المشروعات

وتناول اللقاء المشروعات العاجلة التى تم تنفيذها بالمناطق الساخنة بإجمالى 10 مشروعات بإعتمادات مالية 500 مليون جنيه ، والتى أعلن عنها الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المؤشرات جيدة تماماً لكافة الأعمال التى تمت بالمشروعات العاجلة ، وتم التنسيق مع الشركة القابضة لدراسة تكليف أحد المتخصصين للقيام بتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل لضمان الإستدامة لها .

وأوضح بأن تنفيذ هذه المشروعات ساهم فى زيادة تدفقات كميات مياه الشرب ، وخاصة فى المناطق التى كانت تعانى من الضعف والإنقطاع المتكرر ، الأمر الذى يدفعنا إلى مواجهة تحديات أخرى تتمثل فى منظومة الصرف الصحى.

وأشار إسماعيل كمال بأنه بناءاً على ذلك سيتم التنسيق مع المستوى الأعلى بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ووزارة الإسكان للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية المتمثلة فى المشروعات الآجلة بحيث سيتم وضع أسبقية أولى لمنظومة الصرف الصحى قبل حلول فصل الصيف القادم لكى تستوعب ما تم إنجازه من تحسين للخدمة بقطاع مياه الشرب ليكون لمحافظة أسوان إعتمادات إستثنائية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالصرف الصحى ، والتى تحتاج إلى أضعاف المبالغ التى كانت مخصصة لتحسين قطاع مياه الشرب.

ولفت إلى أن حزمة مشروعات للصرف الصحى تشمل رافع الصرف الصحى بالسيل ، وإحلال وتجديد خط الإنحدار الرئيسى بالسيل الجديد قطر 1200 مللى ، وإحلال وتجديد شبكة إنحدار السيل الجديد والسيل الريفى ، وأيضاً إنشاء رافع المشتل لخدمة منطقة الكرور وحل مشكلة المحطة الحالية ، وبالنسبة لقطاع مياه الشرب فتضم الأعمال إنهاء مشروع الخزان الأرضى بطاقة 12 ألف م3 لتحسين خدمة المياه بمدينة أسوان، وإنشاء خزان مياه شرب المحمودية وخطوطه بطاقة 5 ألاف م3  ، فضلاً عن إنشاء محطة مياه الشرب بالشلال بطاقة 30 ألف م3/يوم.

