ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان.. استعداد للعام الدراسي وتكريم رموز مصرية وبروتوكولات للتعاون بالجامعة

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 27/8/2025 أحداث متنوعة.

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا موسعاً مع القيادات التعليمية من أجل الاستعداد المسبق والتجهيز المبكر والجيد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 .

واستمع المحافظ منهم على أهم المطالب والاحتياجات التى سيتم تكثيف العمل لتلبيتها بما يساهم فى توفير منظومة تعليمية متكاملة ومتميزة داخل 1540 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية تستقبل 434 ألف و 992 طالبا وطالبة منها 23 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال كلى وتوسعة ، و 55 مدرسة تم تنفيذ مشروع الصيانة البسيطة والشاملة بها لتكون جاهزة لدخول الخدمة .

https://www.elbalad.news/6679072

شهد إجتماع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها ، باللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والمسئولين بالمحافظة ، إشادة مستشار رئيس الجمهورية بزيادة نسب الإنجاز التى حققتها المحافظة فى ملف التقنين لتصل إلى المركز السادس حالياً على مستوى محافظات الجمهورية بدلاً من المركز قبل الأخير ، والتى كانت تشغله المحافظة منذ أكثر من عام .


ويأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات نهو ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة .


https://www.elbalad.news/6678707

جهود متنوعة

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن خطوة جديدة تعزز التكامل الأكاديمي بين جامعات جنوب الصعيد قد تحققت، في ظل توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث شهدت جامعة أسيوط توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي أسيوط وأسوان في مجال برامج الدراسات العليا الأكاديمية بكلية التجارة.

https://www.elbalad.news/6678480

وجهت الجمعية الأردنية لجراحة الأطفال دعوة رسمية إلى الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي للجمعية المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمساهمة في إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة بمستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال في عمّان.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الطبي العربي وتبادل الخبرات بين الدول الشقيقة، وجامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.

https://www.elbalad.news/6678481

شهد نادى أعضاء هيئة التدريس بأسوان، احتفالية رموز مصرية لتكريم 24 من الشخصيات العامة ورواد الأعمال والنماذج الناجحة والمبدعين وشخصيات أسهمت فى دعم ريادة الأعمال فى أسوان وعدد من المحافظات.


https://www.elbalad.news/6679081

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

