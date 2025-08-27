محافظ أسوان: سحب الأراضي وإلغاء التعاقدات ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة

شهد إجتماع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها ، باللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والمسئولين بالمحافظة ، إشادة مستشار رئيس الجمهورية بزيادة نسب الإنجاز التى حققتها المحافظة فى ملف التقنين لتصل إلى المركز السادس حالياً على مستوى محافظات الجمهورية بدلاً من المركز قبل الأخير ، والتى كانت تشغله المحافظة منذ أكثر من عام .

ويأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات نهو ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة .

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه الإنجاز فى ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة جاء خلال فترة وجيزة نتيجة تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية ، وتكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق نسب نجاح أعلى ومتقدمة لنهو إجراءات التقنين بمختلف أنحاء المحافظة ، مناشداً أصحاب الطلبات بضرروة إستثمار هذه الفرصة بدفع مستحقات الدولة من التعاقدات ومع عاد عليها من نفع فى أسرع وقت ممكن من خلال سداد المقدمات المالية لهذه التعاقدات .

وشدد محافظ أسوان بأنه فى حالة التباطؤ فى سداد المقدمات والأقساط المتأخرة عليهم سيحرمهم ذلك من الاستفادة بالتيسيرات المتنوعة التى يتم تقديمها لهم حالياً .

التقنين

ولفت إلى أنه سيتم بناءً على ذلك سحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد ، مع عمل محضر جنائى ضد المتقاعسين عن السداد وإدراج هذه الأراضى فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة ، ولاسيما فى حالة تطبيق القانون الجديد لتقنين الأراضى .

هذا وفى ظل الجهود المكثفة يتم تنفيذها فى سلسلة من الحملات المكبرة لضبط الأسواق والأسعار ورفع الإشغالات ، مع مراجعة تراخيص المحلات ، وأماكن بيع وتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف ، فضلاً عن مختلف الأنشطة التجارية وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تشديد الرقابة التموينية من خلال الحملات المتتالية الصباحية والمسائية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والسلع الغذائية ، وخاصة خلال الفترة الحالية التى تشهد الإستعداد للإحتفال بالمولد النبوى.