أحمد عبدالحليم: الزمالك يسير بشكل جيد في الدوري.. وهناك انضباط دفاعي مُطمئن
كيفية رؤية الرسول في المنام.. علي جمعة يكشف أفضل طريقة مجربة
تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»
حبس 3 سيدات وشخصين لممارستهم الرذيلة داخل نادٍ صحي بالشيخ زايد |تفاصيل
بيراميدز «خارج الخدمة» | دونجا: الأهلي يفوز دون مدير فني و«ريبييرو» لن يستمر
مترو الأنفاق يُعلن عن وظيفة صرّاف تذاكر .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة
شكوى جماعية من لاعبي الأهلي بسبب موعد التدريبات.. وهذا رد «ريبيرو»
عودة التفتيش النووي لإيران .. خطوة جديدة وسط خلافات مع مجموعة E3
4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك .. ردّدها كل صباح
أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر
الزراعة : ندوات إرشادية عن أهمية تحصين وترقيم الماشية بالمحافظات
نجم الأهلي: الزمالك يمتلك لاعبين غير قادرين على المنافسة.. وخوان الفينا «برازيلي مش أصلي»
محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 27-8-2025

محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواقيت الصلاة في أسوان ليوم الأربعاء الموافق 27 /8 /2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

ونبرز مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء الموافق 27 /8 /2025 في أسوان، على النحو التالي: 

موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 5:03 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:28 صباحاً. 

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:50 ظهراً. 

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 4:18 عصراً. 

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 7:11 مساءً. 

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 8:27 مساءً.

وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي فئة كبار السن لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد. 

وتتعدد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية.

وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة فيه العديد من الأهالي ولكن تتزايد الأعداد مع صلاة الجمعة نظرًا لانه عطلة رسمية بجانب الأعياد. 

