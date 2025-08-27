قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالعال: خوان ألفينا مهاري وفعال أمام المرمى.. وزيزو يركز على الجري بالكرة
زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب داغستان جنوب روسيا
نقص الأطباء .. النظام الصحي الإسرائيلي يترنح بين الشيخوخة والحرب
كواليس جلسة محامي زيزو مع اللجنة القانونية باتحاد الكرة
الحوثيون يطلقون صاروخًا نحو إسرائيل .. وجيش الاحتلال يتصدى
تهديد إيراني يُلاحق «جروسي».. والاستخبارات النمساوية تتحرّك
حقيقة اقتراب المدير الفني السابق للنادي الأهلي من تدريب بيراميدز
سحب رعدية ورياح .. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء
عقب ارتفاعها 10 جنيهات .. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
نجم الأهلي السابق: الزمالك محظوظ بجدول ترتيب مبارياته في الدوري
علاء إبراهيم: رمضان صبحي أعلى فنيًا من تريزيجيه ويستحق العودة للأهلي
اليوم .. فصل الكهرباء عن 5 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

«طب أسوان» تشارك في مُبادرة طبية أردنية كبرى لعلاج تشوهات الأطفال | تفاصيل

مبادرة طبية
محمد عبد الفتاح

وجهت الجمعية الأردنية لجراحة الأطفال دعوة رسمية إلى الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي للجمعية المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمساهمة في إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة بمستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال في عمّان.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الطبي العربي وتبادل الخبرات بين الدول الشقيقة، وجامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.

كما قام الدكتور الدهشوري بمناظرة 10 حالات خاصة بتشوهات الأطفال، على أن يجري 9 عمليات جراحية معقدة لتشوهات المسالك البولية وضيق مجرى البول، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال ورشة عمل تمتد على مدار يومي 26 و27 أغسطس 2025، بحضور نخبة من الأطباء المتخصصين في جراحة الأطفال والمسالك البولية من مختلف أنحاء المملكة الأردنية.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري: "إن هذه الدعوة تمثل فخرًا للطب المصري، وتجسد التكامل العربي في خدمة صحة الطفل. سأقوم بإجراء عمليات دقيقة ومعقدة تُبث مباشرةً لتدريب الأطباء الشباب، وهي خطوة نحو تعزيز المهارات الجراحية والتبادل العلمي بين الأطباء في مصر والأردن الشقيق."

وتتواصل مشاركة الدكتور الدهشوري من خلال إلقاء ثلاث محاضرات علمية متخصصة حول تشوهات المسالك البولية لدى الأطفال، وذلك يومي 28 و29 أغسطس، ضمن الفعاليات العلمية للمؤتمر.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة أسوان على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، وتقديم الدعم الطبي والعلمي في مختلف المحافل العربية والدولية.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تواصل دعمها لطلابها وخريجيها من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن مبادرة "كن مستعدًا" تتضمن مجموعة من المحاور الأساسية التي تشمل تنمية المهارات الشخصية والمهنية، مثل كتابة السيرة الذاتية، وكيفية اجتياز المقابلات الشخصية، ومهارات التواصل الفعّال، وبناء الشخصية المهنية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

نقابة الصحفيين

نتيجة انتخابات شعبة المحررين الاقتصاديين

أحمد عبد القادر الشهير بميدو

العاملين بالمالية والضرائب تدين اعتقال السلطات البريطانية أحمد عبد القادر

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

