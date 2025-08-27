«طب أسوان» تشارك في مُبادرة طبية أردنية كبرى لعلاج تشوهات الأطفال | تفاصيل

وجهت الجمعية الأردنية لجراحة الأطفال دعوة رسمية إلى الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي للجمعية المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمساهمة في إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة بمستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال في عمّان.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الطبي العربي وتبادل الخبرات بين الدول الشقيقة، وجامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.

كما قام الدكتور الدهشوري بمناظرة 10 حالات خاصة بتشوهات الأطفال، على أن يجري 9 عمليات جراحية معقدة لتشوهات المسالك البولية وضيق مجرى البول، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال ورشة عمل تمتد على مدار يومي 26 و27 أغسطس 2025، بحضور نخبة من الأطباء المتخصصين في جراحة الأطفال والمسالك البولية من مختلف أنحاء المملكة الأردنية.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري: "إن هذه الدعوة تمثل فخرًا للطب المصري، وتجسد التكامل العربي في خدمة صحة الطفل. سأقوم بإجراء عمليات دقيقة ومعقدة تُبث مباشرةً لتدريب الأطباء الشباب، وهي خطوة نحو تعزيز المهارات الجراحية والتبادل العلمي بين الأطباء في مصر والأردن الشقيق."

وتتواصل مشاركة الدكتور الدهشوري من خلال إلقاء ثلاث محاضرات علمية متخصصة حول تشوهات المسالك البولية لدى الأطفال، وذلك يومي 28 و29 أغسطس، ضمن الفعاليات العلمية للمؤتمر.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة أسوان على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، وتقديم الدعم الطبي والعلمي في مختلف المحافل العربية والدولية.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تواصل دعمها لطلابها وخريجيها من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن مبادرة "كن مستعدًا" تتضمن مجموعة من المحاور الأساسية التي تشمل تنمية المهارات الشخصية والمهنية، مثل كتابة السيرة الذاتية، وكيفية اجتياز المقابلات الشخصية، ومهارات التواصل الفعّال، وبناء الشخصية المهنية.