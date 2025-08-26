قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال ينفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية
قطر : إسرائيل لا تريد تقديم رد على مقترح وقف إطلاق النار
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
محافظات

محافظ أسوان يوجه بإحياء منطقة أرض المعارض وتوفير فرص عمل للشباب

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمديرية الإسكان بإعداد تصميم متكامل ونموذجى لإقامة سلسلة من الكرفانات أو المحلات الخفيفة بالسور الأمامى لمنطقة أرض المعارض ، على أن يراعى فيها توحيد الشكل وفقاً للهوية البصرية للمحافظة ، وذلك بهدف الإستثمار الأمثل لهذه المنطقة ، وبما يساهم فى توفير إحتياجات المواطنين المترددين على مستشفى المسلة التخصصى ومقابر السيد البدوى ، وأيضاً المناسبات المختلفة التى تشهدها هذه المنطقة الحيوية .

ويأتى ذلك من أجل إضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وإحياء منطقة أرض المعارض بالمسلة ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب الأسوانى .

وشدد المحافظ على أن يتم بالتوازى تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير والإنارة بما يعود بالإيجاب فى الحفاظ على هذه المنطقة الهامة من إقامة أى إشغالات أو تعديات .

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التى قام بها محافظ أسوان برفقه نائبه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة .

الهوية البصرية

جهود مكثفة يتم تنفيذها فى سلسلة من الحملات المكبرة لضبط الأسواق والأسعار ورفع الإشغالات ، مع مراجعة تراخيص المحلات ، وأماكن بيع وتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف ، فضلاً عن مختلف الأنشطة التجارية وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تشديد الرقابة التموينية من خلال الحملات المتتالية الصباحية والمسائية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والسلع الغذائية ، وخاصة خلال الفترة الحالية التى تشهد الإستعداد للإحتفال بالمولد النبوى .

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بتنفيذ حملة أسفرت عن غلق 13 محل ومطعم مخالف ، وضبط وإعدام 14 كجم من المخبوزات والسلع مجهولة المصدر ، مع تحرير 7 محاضر لمنتجات منتهية الصلاحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص ، علاوة على رفع 22 حالة إشغال متنوعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وقد شهدت الحملة مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ومسئولى تراخيص المحلات العامة والصحة والتموين والبيئة والإشغالات .

