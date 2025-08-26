قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار أسوان.. متابعة لمبادرة خفض الأسعار وحملات لضبط الأسواق والرحلة السابعة للسودانيين وتنظيم جلسات الدوار

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 25/8/2025 احداث متنوعة .

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة مفاجئة للمجمع الإستهلاكى " هايبر " الشيخ هارون للوقوف ميدانياً على تنفيذ مبادرة خفض الأسعار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حيث يتم تنفيذ المبادرة داخل المجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .


وأثناء تفقده لأقسام المجمع الإستهلاكى شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة وضع البانرات واللوحات التعريفية الخاصة بخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 30 % لسلع أخرى ، لتعريف المواطنين بالجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة لتخفيف المعاناة عنهم ، وتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية لهم .

تواصل الوحدات المحلية تنفيذ التوجيهات المشددة من اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بمواصلة تنفيذ الحملات المتتالية الصباحية والمسائية على الأسواق ، وخاصة السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت والمخازن وثلاجات حفظ المواد الغذائية ، فضلاً عن أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد النبوى الشريف للتأكد من جودة السلع الإستهلاكية وصلاحيتها للإستخدام الآدمى ، علاوة على ضبط حركة تداول السلع ، والوقوف على إلتزام أصحاب المحال والأنشطة المتنوعة بالإشتراطات الصحية .


وقاد اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ حملة شارك فيها اللجان المشتركة من مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ، بالإضافة إلى العاملين بالوحدة المحلية .


استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم سلسلة الندوات التوعوية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .


وقالت إنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 38 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 1900 سيدة بقرى عزبة رضوان ، وعزبة عمر ، وعزبة الحرية ، وأبو راوى ، والمنشية شرق ، والمنشية بحرى ، وعزبة كلحى ، وعزبة كيما ، ومخيمر ، والواحى بمركز ومدينة كوم أمبو ، وتناولت الجلسات تناولت القضية السكانية والصحة الإنجابية ، بالإضافة إلى تنظيم الأسرة والتربية السليمة للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية المتنوعة التى تتكاتف الجهود من أجل الحد منها بالشكل المطلوب .


غادر محطة قطارات ميناء السد العالي شرق بمدينة أسوان الرحلة السابعة للسودانين العائدين إلى بلادهم.


واستقل الأشقاء السودانيين الأتوبيسات المخصصة لنقلهم من أمام محطة قطارات السد العالي شرق إلى ميناء قسطل البرى والتي بعدها سيتوجهوا بها إلى السودان. 


