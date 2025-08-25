محافظ أسوان يتابع مبادرة "خفض الأسعار " بالمجمع الاستهلاكى بالشيخ هارون

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة مفاجئة للمجمع الإستهلاكى " هايبر " الشيخ هارون للوقوف ميدانياً على تنفيذ مبادرة خفض الأسعار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حيث يتم تنفيذ المبادرة داخل المجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وأثناء تفقده لأقسام المجمع الإستهلاكى شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة وضع البانرات واللوحات التعريفية الخاصة بخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 30 % لسلع أخرى ، لتعريف المواطنين بالجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة لتخفيف المعاناة عنهم ، وتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية لهم .

ووجه المحافظ إلى أن يتم ضخ السلع المختلفة بالمجمع لتوفيرها للمترددين عليه وتلبية الإحتياجات الجماهيرية بشكل مستمر ، وهو الذى يتواكب مع ما يتم توفيره من المواد الغذائية بالمجمعات والمعارض الدائمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة ليساهم كل ذلك فى خفض الأسعار بالتعاون الوثيق مع الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى والشركات المنتجة والموردين وهو ما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .

مجمع إستهلاكى

هذا وبناءاً على التوجيهات المشددة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمواصلة تنفيذ الحملات المتتالية الصباحية والمسائية على الأسواق ، وخاصة السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت والمخازن وثلاجات حفظ المواد الغذائية ، فضلاً عن أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد النبوى الشريف للتأكد من جودة السلع الإستهلاكية وصلاحيتها للإستخدام الآدمى ، علاوة على ضبط حركة تداول السلع ، والوقوف على إلتزام أصحاب المحال والأنشطة المتنوعة بالإشتراطات الصحية .

وفى هذا الإطار قاد اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ حملة مكبرة شارك فيها اللجان المشتركة من مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ، بالإضافة إلى العاملين بالوحدة المحلية .