حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه.. وكفى ظلمًا للمجلس الحالي
القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
توك شو

مش أخوكي.. إيناس الدغيدي تكشف عن موقف مثير قبل زواجها

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي
محمد البدوي

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن واقعة غريبة حدثت قبل زواجها من رجل الأعمال أحمد سوكارنو، قائلة: “في البداية قابلت أحد الأشخاص الذين يقرؤون الفنجان، وقال لي: من هو أحمد؟ فقلت له: ما عنديش حد أعرفه اسمه أحمد، لي فقط شقيق اسمه أحمد”.


وتابعت، خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "اللي قرأ الفنجان اسمه بيطلع على شاشات التلفزيون، وقال لي: لا، مش أخوكي، في حد اسمه أحمد هتعرفيه وهيدخل حياتك وهيفضل معاكي لآخر يوم في عمرك".


وأضافت: "أخدت الكلام وما اهتمّتش، وما صدّقتوش، واعتبرته دردشة بعدها فوجئت بصديق مشترك جاي من أستراليا، وبيحكيلي إنه كان قاعد هناك في أستراليا مع شخص محترم، وسأله: أكتر حد بيعجبك في الفن مين؟ فقال له: أكتر حد بيعجبني جدًا إيناس الدغيدي".

اغتيال السادات

وهنا التقط أطراف الحديث رجل الأعمال أحمد سوكارنو قائلاً:"هو فنان محترم، لكن لم أستأذن منه للكشف عن هويته التقيته صدفة بحتة، كان قادمًا إلى أستراليا لإنهاء بعض الأعمال في سيدني، والتقيت به ضمن مجموعة من رجال الأعمال، وحدثت بيننا كيمياء سألني: هل تزور مصر؟ فقلت له: لم أزرها منذ عام 1982 بعد اغتيال السادات، ولم أعد إليها، لكن مصر تعيش بداخلي".


وتابع: “أنا متابع جيد لما يحدث في مصر حتى الآن، وأتابع دوري الكرة المصري. وإيناس من الشخصيات التي شاهدت لها حوارات كثيرة وأعجبت بجرأتها، لأنها صوت يقول الحق في وقت قد يخشى البعض قول الرأي الصادق”.


وأكمل: "بالرغم من أن ناس كتير ممكن يشوفوها ست قوية، إلا إني شفتها ست طيبة جدًا".

إيناس الدغيدي المخرجة إيناس الدغيدي سوكارنو أحمد سوكارنو السادات اغتيال السادات

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

ييس توروب

مفاجأة لنجم الاهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يؤديان صلاتي المغرب والعشاء وسط أبنائهم الطلاب بمسجد المدينة الجامعية بمدينة نصر

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم يؤديان صلاتي المغرب والعشاء وسط الطلاب بمسجد المدينة

الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار

الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار

رئيس جامعة الأزهر

الفرق بين الإيمان والإسلام ودقة استعمال كل منهما في القرآن والسنة

بالصور

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

