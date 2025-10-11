مش أخوكي.. إيناس الدغيدي تكشف عن موقف مثير قبل زواجها

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن واقعة غريبة حدثت قبل زواجها من رجل الأعمال أحمد سوكارنو، قائلة: “في البداية قابلت أحد الأشخاص الذين يقرؤون الفنجان، وقال لي: من هو أحمد؟ فقلت له: ما عنديش حد أعرفه اسمه أحمد، لي فقط شقيق اسمه أحمد”.



وتابعت، خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "اللي قرأ الفنجان اسمه بيطلع على شاشات التلفزيون، وقال لي: لا، مش أخوكي، في حد اسمه أحمد هتعرفيه وهيدخل حياتك وهيفضل معاكي لآخر يوم في عمرك".



وأضافت: "أخدت الكلام وما اهتمّتش، وما صدّقتوش، واعتبرته دردشة بعدها فوجئت بصديق مشترك جاي من أستراليا، وبيحكيلي إنه كان قاعد هناك في أستراليا مع شخص محترم، وسأله: أكتر حد بيعجبك في الفن مين؟ فقال له: أكتر حد بيعجبني جدًا إيناس الدغيدي".

اغتيال السادات

وهنا التقط أطراف الحديث رجل الأعمال أحمد سوكارنو قائلاً:"هو فنان محترم، لكن لم أستأذن منه للكشف عن هويته التقيته صدفة بحتة، كان قادمًا إلى أستراليا لإنهاء بعض الأعمال في سيدني، والتقيت به ضمن مجموعة من رجال الأعمال، وحدثت بيننا كيمياء سألني: هل تزور مصر؟ فقلت له: لم أزرها منذ عام 1982 بعد اغتيال السادات، ولم أعد إليها، لكن مصر تعيش بداخلي".



وتابع: “أنا متابع جيد لما يحدث في مصر حتى الآن، وأتابع دوري الكرة المصري. وإيناس من الشخصيات التي شاهدت لها حوارات كثيرة وأعجبت بجرأتها، لأنها صوت يقول الحق في وقت قد يخشى البعض قول الرأي الصادق”.



وأكمل: "بالرغم من أن ناس كتير ممكن يشوفوها ست قوية، إلا إني شفتها ست طيبة جدًا".