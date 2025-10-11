الدفاع المدني في غزة: نشيد بالدور المحوري للرئيس السيسي في وقف شلال الدم بالقطاع

أعرب محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، عن تقديره الكبير للجهود المصرية التي أدت إلى إيقاف الحرب على القطاع عقب اتفاق شرم الشيخ، مشيدًا بالدور المحوري للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقف شلال الدماء الذي كان ينزف في غزة.



وقال بصل -في تصريحات خاصة لـ(راديو النيل) إن مصر لم تكتفِ بإنهاء الحرب، بل أثبتت أنها الحضن الكبير الذي يحتضن غزة في كل المحن، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يعيشون اليوم حالة فرح عارمة بعد توقف العدوان.



وأضاف أن الأوضاع الميدانية في غزة بالغة الصعوبة، إذ دمّر الاحتلال الإسرائيلي معظم مقومات الحياة، من مستشفيات ومنازل وبنية تحتية، ما يجعل الحياة شبه مستحيلة دون دعم عاجل لإعادة الإعمار.



وأكد بصل أن القطاع بحاجة ماسة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب، إلى جانب إعادة تأهيل المنظومة الخدمية بشكل عاجل.



وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني إلى أن دخول المعدات الثقيلة إلى غزة يجب أن يتبعه بدء عملية إزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، مؤكدًا أن المواطن في غزة يجب أن يشعر فعليًا بانتهاء الحرب.



وختم بصل تصريحاته بالدعوة إلى موقف عربي موحد لإعادة إعمار القطاع، قائلاً: "كما أوقفت الدول العربية الحرب بموقفها القوي، يجب أن تبدأ بنفس القوة في تنفيذ خطوات عملية لإعادة الحياة إلى غزة