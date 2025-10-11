شركات التجزئة الأمريكية تحذف ملايين المنتجات الإلكترونية الصينية من مواقعها

قال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية “بريندان كار”، إن مواقع البيع بالتجزئة الإلكترونية الأمريكية الرئيسية، أزالت ملايين المنتجات الإلكترونية الصينية المحظورة، في إطار حملة صارمة شنتها اللجنة.

وأضاف، وفقا لمنصة “ياهو فايننس”، أن المنتجات التي أُزيلت، إما مدرجة على قائمة المعدات المحظورة في أمريكا، أو غير مرخصة من قبل اللجنة، بما في ذلك كاميرات المراقبة والهواتف من شركات مثل "هواوي" و"زد تي إي".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية، أنها تخطط للتصويت هذا الشهر لتشديد القيود على معدات الاتصالات التي تصنعها شركات صينية تُعتبر تهديدًا للأمن القومي.