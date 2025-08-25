قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان.. متابعة لمشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل وجلسات الدوار لقومي المرأة

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 24/8/2025 أحداث متنوعة .

فى زيارة مفاجئة قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل مستشفى المسلة التخصصى .

استفسر المحافظ من المواطنين المترددين على المستشفى على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، ووجه محافظ أسوان إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبى لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية ، ولاسيما أنه مدرج بالمنظومة الجديدة التى تم تطبيقها فى بداية يوليو الماضى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

https://www.elbalad.news/6675553

فاجأ اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، صيدلية الإسعاف بمنطقة المسلة بمدينة أسوان، والتي تم افتتاحها طبقًا للبروتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الشراء الموحد، من أجل توفير مختلف أنواع وأصناف الأدوية والعقاقير الطبية للمواطن الأسواني.

واستمع المحافظ لمطالب المترددين على الصيدلية، مؤكدًا أنه تم تكليف الجهات المختصة واللجان المشتركة بتكثيف جهود الرقابة المشددة على الأنشطة التجارية والأسواق والمعارض والمخابز والصيدليات وسلاسل الهايبر ماركت، من أجل التأكد من جودة وسلامة المعروضات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

https://www.elbalad.news/6675599

جهود متنوعة 

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تم وجارى تنفيذها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ويأتى ذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، والتغلب على المعوقات ومواجهة التحديات.


قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره وتقديره للجهود الوطنية والمخلصة التى تم بذلها خلال الفترة الماضية ، وروح التلاحم والعمل المثمر والبناء بروح الفريق الواحد ، وهو ما كان يعم منظومة العمل بين العاملين .

http://elbalad.news/6675657

أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة أنه فى ظل الرعاية والاهتمام المتواصل من محافظ أسوان، وبالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم 38 من جلسات الدوار.

وأشارت إلى أنه استفاد من الجلسات نحو 2000 سيدة داخل العديد من قرى ونجوع مركز إدفو ، منها الشراونة الوسطى ، وعزبة البوسطى والعوينية والحقنة والعطوانى والنزل والشهيد صلاح نصر ونمر خمسة والعدوة وخور الزق .

https://www.elbalad.news/6675933

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

