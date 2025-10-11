أحمد عبد المنعم زوج إيناس الدغيدي : عندي 3 أبناء واخترت تاريخ الفرح مع ميلاد أول حفيدة لي

قالت المخرجة إيناس الدغيدي أن كلاً منهمها هي وزوجها رجل الأعمال أحمد عبد المنعم منهما قرر الزواج من الآخر بعد التأكد من مشاعره.

تابعت خلال لقاء خلال برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة النهار : «أحمد قال عني إني كوين مصر، وصديقي أرسل لي الفيديو حينما كانا في سيدني، فجبْت رقمه وبعتّ له وشكرته، وطلب مني أكلمه 3 دقايق، وتحدثنا هاتفيا شهر ولقيته شخص تقيل مش خفيف وأنا بحب الراجل التقيل، وجه وقعدت معاه».



وأضافت: «جه بعد شهر يتجوزني، قولت له ندّي نفسنا فرصة، المسافة البعيدة اللي بينا دي هتخلينا مش مع بعض، وبعدها قولت له خلاص نجرب كنت خايفة، وبقالي 18 سنة عايشة لوحدي، أكيد خفت أكرر التجربة».

آرائها المختلفة

وتحدث أحمد عبد المنعم عن إيناس الدغيدي قائلًا: «أنا بحب جرأتها وآرائها المختلفة، وهي عكس ما يظهر، طيبة جدًا، وبتقول الأفكار اللي مؤمنة بيها».

وذكر أن أنه تزوج قبل ذلك ولديه ثلاث ابناء أكبرهم إبنته الكبرى إيناس طبيبة نفسيه وأن أول حفيده له عمرها عام وأنه إختار تاريخ الزواج 10 من أكتوبر لانه يوم مولد حفيدته سمر ولديه إبن إسمه كريم وجاسمين قائلاً: "أول حفيده لي".

وعن هدفه من الزواج قال: "عشت 18 سنة أعزب منهمك في الشغل بس وأنا بحب البيزنس وقلت أن الاوان للزواج".

وروى واقعة منذ ثمانية سنوات تعكس إعجابه بإيناس الدغيدي قائلاً: “كان فيه زميلة لي في الشغل قلتلي يأاستاذ أحمد أنت لوحدك ولازم تتجوز فقلي لو فيه حد هتجوزه نفسي تبقى إيناس الدغيدي”.