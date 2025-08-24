قومى المرأة بأسوان ينظم 38 جلسة دوار استفاد منها 2000 سيدة بإدفو

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم سلسلة البرامج والندوات التوعوية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعي والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة أنه فى ظل الرعاية والاهتمام المتواصل من محافظ أسوان، وبالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم 38 من جلسات الدوار.

وأشارت إلى أنه استفاد من الجلسات نحو 2000 سيدة داخل العديد من قرى ونجوع مركز إدفو ، منها الشراونة الوسطى ، وعزبة البوسطى والعوينية والحقنة والعطوانى والنزل والشهيد صلاح نصر ونمر خمسة والعدوة وخور الزق .

وأكدت أن جلسات الدوار تهدف إلى زيادة ورفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية التى تتطلب تكثيف الجهود وتنوع وسائل نشر التوعية للحد من آثارها السلبية على المجتمع.

جلسات الدوار

وفور ورود شكوى لمحافظ أسوان من أهالى قرى النزل ومعروف التابعين للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى ، وأيضاً قرى وادى عبادى بمركز إدفو بشأن ضعف وإنقطاع مياه الشرب المتكرر ، وعدم وصولها لتغذية منازلهم ، وتلبية إحتياجاتهم منها على الوجه الأكمل، على الفور أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لرئيس مركز ومدينة إدفو عاطف كامل بسرعة التعامل مع هذه الشكوى.

و أوضح رئيس المدينة أنه بناءاً على التعليمات المباشرة من محافظ أسوان فيما يتعلق بالشكوى سالفة الذكر ، فقد تم الوقوف على أن سبب المشكلة يتمثل فى وجود 3 من غراب مياه الشرب " أو ما يعرف بمنفذ توزيع المياه العشوائية والغير مرخصة مربوطين على خطوط وشبكات المياه المغذية لقرى النزل ومعروف ووادى عبادى ، وهو ما كان يتسبب بدوره فى عدم وصول المياه للأهالى المقيمين بهذه القرى بالشكل الكافى الذى يلبى إحيتاجاتهم ، ولاسيما بأن هذه المنافذ كانت تعمل على مدار اليوم.